Tổng Bí thư, Chủ tịch nước họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) nêu rõ, từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản,... Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Tại Cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm: (1) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan; (2) Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ" liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2); (4) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; (5) Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan. Đồng thời, thống nhất đưa 1 vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Việc giám sát từ đầu khi triển khai những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách mới và những dự án trọng điểm đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ bản hoàn thành giám sát thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Cơ sở dữ liệu, công cụ số, trí tuệ nhân tạo từng bước giúp cho liên thông, truy vết trách nhiệm và phát hiện dấu vết bất thường. Công tác phòng, chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm. Cùng với đó đã phát hiện, xử lý sai phạm được tiến hành xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật; đồng thời xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi; chuyển mạnh sang phòng, chống lãng phí thời gian tới, nhất là lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội để phát triển.

“Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Đề nghị đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là ban chỉ đạo cấp tỉnh", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng". Việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải đo được bằng những cái sai, hạn chế đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.