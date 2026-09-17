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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Thứ Năm, 09:58, 17/09/2026
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VOV.VN - Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
tong bi thu, chu tich nuoc lam viec voi ban chi dao tong ket 100 nam Dang lanh dao cach mang viet nam hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.
tong bi thu, chu tich nuoc lam viec voi ban chi dao tong ket 100 nam Dang lanh dao cach mang viet nam hinh anh 3
tong bi thu, chu tich nuoc lam viec voi ban chi dao tong ket 100 nam Dang lanh dao cach mang viet nam hinh anh 4
Cùng dự họp có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
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Các đại biểu tham dự cuộc họp.
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Các đại biểu tham dự cuộc họp.
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Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Việt Cường/VOV
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