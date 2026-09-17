Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Thứ Năm, 09:58, 17/09/2026
VOV.VN - Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
VOV.VN - Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.
VOV.VN - Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
VOV.VN - Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
VOV.VN - Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.
VOV.VN - Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.