Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử để dẫn dắt sự phát triển của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cùng dự họp có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là phiên họp lần thứ hai để cho ý kiến về đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và những định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước; đúc kết những bài học có giá trị lâu dài; chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm cần đi sâu vào sự phát triển, nhận thức và quá trình hiện thực hóa Cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường, bước đi phù hợp đối với Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ, đồng thời cũng phải rõ về những đóng góp riêng từng giai đoạn, từng thời kỳ và có khái quát chung, tổng hợp lại, nhìn lại trong cả quá trình: “Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo; đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó để làm rõ năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng; Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử. Phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thống nhất mục tiêu và kết cấu của hai báo cáo. Đồng thời phải làm rõ những giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết phải làm nổi bật được tầm vóc của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, phải gắn với lịch sử. Đồng thời phải nghiên cứu, đánh giá sự phát triển năng lực lãnh đạo từ đấu tranh giành chính quyền cho đến cầm quyền, lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước và phải làm sâu sắc hơn những bài học dựa vào nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo trong đường lối, sách lược, phương pháp. Đồng thời, cùng với những khẳng định thành tựu cũng phải phân tích thẳng thắn những hạn chế, những sai lầm, những cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình khắc phục sửa chữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện Cương lĩnh, đồng thời xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo, bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ: “Hai vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm: Một là có định hướng để phát triển đất nước. Nếu định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của nhân dân. Thứ hai, phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Đảng đưa ra định hướng, nhân dân có niềm tin, không ở nước nào có được lợi thế đó. Quy hoạch của đất nước cũng phải đến tầm nhìn 100 năm. Lúc ấy năng lượng, hạ tầng, cuộc sống người dân thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể mơ ước về việc này. Những gì là định hướng để cần phải tập trung; Giai đoạn này phải làm được những gì, giai đoạn sau phải có được những cái gì để làm. Nhưng tính mục tiêu, tính mục đích, định hướng đó rất quan trọng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt phát triển của đất nước. Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.