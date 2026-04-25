  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2026 tại Hải Phòng

Thứ Bảy, 13:26, 25/04/2026
VOV.VN - Sáng 25/4, tại Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (phường Thành Đông, TP Hải Phòng), Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội Văn hoá- Thể thao trong công nhân, lao động Hải Phòng năm 2026.

Chương trình phát động Tháng công nhân của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng 2026 diễn ra với các hoạt động sôi nổi, như: Tặng dầu xe máy miễn phí cho đoàn viên, người lao động; Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, người lao động; Ngày hội Hiến máu “Giọt hồng yêu thương”; Khai mạc giải bóng đá nam - nữ trong đoàn viên, người lao động; Khai mạc giải Pickleball trong công nhân lao động Hải Phòng; Trao giải Cuộc thi “Em là sắc nắng tháng Ba”…

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân gặp tai nạn lao động.

Tại sự kiện, Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã trao trợ cấp cho gia đình người lao động không may tử vong do tai nạn lao động trong 5 tháng đầu năm 2026 với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một trường hợp; trao kinh phí hỗ trợ cho các trẻ em trong chương trình “Cha - mẹ đỡ đầu”.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đề nghị cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát huy trí tuệ, bằng những hoạt động cụ thể, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham gia tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố năm 2026.

Các cấp Công đoàn TP Hải Phòng hỗ trợ, chia sẻ yêu thương với các em nhỏ mồ côi trong chương trình "Cha - mẹ đỡ đầu".

Trong Tháng Công nhân 2026, các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Đáng chú ý, Tháng Công nhân cũng là tháng cao điểm phát triển đoàn viên của các cấp Công đoàn Hải Phòng, với mục tiêu kết nạp mới ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng phấn đấu mỗi công đoàn xã, phường, đặc khu, công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn để thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động, tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết, để Tháng Công nhân thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Hải Phòng đẩy mạnh kết nối, thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế
Hải Phòng đẩy mạnh kết nối, thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

VOV.VN - Ngày 24/4, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời triển khai hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026.

Hải Phòng đẩy mạnh kết nối, thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

Hải Phòng đẩy mạnh kết nối, thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

VOV.VN - Ngày 24/4, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời triển khai hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026.

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng
Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

VOV.VN - HĐND TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

VOV.VN - HĐND TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031

