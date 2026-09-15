Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Nhà vua Thái Lan

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16/9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương; đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Nhà vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua duyệt đội danh dự

Khi đoàn xe đưa Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tiến vào Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dẫn đầu Đoàn cấp cao Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan đi dọc thảm đỏ, để bước lên bục danh dự. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vẫy cờ hai nước chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng Đoàn cấp cao Thái Lan. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác rền vang được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long chào đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Đoàn cấp cao Việt Nam dự lễ đón

Sau nghi thức cử hành Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương.

Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan đã được củng cố, phát triển nhanh chóng và ngày càng đi vào chiều sâu và thay đổi về chất, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục cho đến giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu

Chuyến thăm của Nhà vua Vương quốc Thái Lan cụ thể hóa các cam kết ngoại giao cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, nhất là cam kết triển khai hiệu quả chiến lược "Ba kết nối". Đó là Kết nối chuỗi cung ứng: Liên kết sản xuất và kinh tế giữa hai nước; Kết nối doanh nghiệp và địa phương: Thúc đẩy hợp tác cấp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững: Hướng tới phát triển xanh, tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 25 tỷ USD từ mức 22 tỷ USD hiện nay theo hướng cân bằng, bền vững. Đặc biệt, đối với quan hệ giữa nhân dân hai nước, sự kiện có hiệu ứng lan tỏa vô cùng tích cực và sâu sắc. Hình ảnh Hoàng gia Thái Lan dành tình cảm sâu sắc cho đất nước và con người Việt Nam sẽ là nguồn cảm hứng lớn, khơi dậy niềm tự hào, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, giúp củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.