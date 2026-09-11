Nhà Vua Thái Lan thăm Việt Nam: Dấu mốc lịch sử, nâng tầm hợp tác song phương

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ những bước đi đầu tiên trong xây dựng lòng tin, quan hệ hai nước đã không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, đưa Việt Nam và Thái Lan trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong dấu mốc đặc biệt này, chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan từ ngày 14-16/9 sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của năm kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã có những đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm, những dấu ấn của Hoàng gia Thái Lan trong quan hệ hai nước và triển vọng hợp tác trong chặng đường phía trước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tới Việt Nam từ ngày 14–16/9/2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa lịch sử, biểu tượng và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị giữa hai quốc gia?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Năm nay Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một dấu mốc rất đáng trân trọng và đáng nhớ trong quan hệ hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn lại 50 năm lịch sử, với sự nỗ lực chung, quan hệ hai nước đi qua nhiều thời kỳ và đến nay đã đạt mốc Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ chính trị thì duy trì sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau rất cao ở tất cả các cấp. Quan hệ kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực thì đều rất là chặt chẽ, tiêu biểu như trong lĩnh vực thương mại, đầu tư hay du lịch thì Thái Lan đều là đối tác quan trọng hàng top đầu của Việt Nam. Ví dụ thương mại thì là nhất trong ASEAN, đầu tư thì cũng là top 10, du lịch cũng là top 10. Và cũng là năm đặc biệt khi mà chúng ta về thương mại cũng đã đạt mốc 25 tỷ USD để chúng ta có thể cùng nhau nghĩ đến những cái mốc xa hơn.

Cũng là trong năm kỷ niệm 50 năm nên từ đầu năm đến giờ là có rất nhiều chuyến thăm quan trọng. Đầu tiên phải kể đến là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta và Phu nhân. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Thái Lan trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ngay sau đấy cũng có các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Thái Lan. Đó là chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân vào đầu tháng 6, rồi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Thái Lan vào tháng 8.

Và giờ đây là chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Một điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là giá trị biểu tượng cao quý của Nhà vua và Hoàng hậu đối với đất nước và nhân dân Thái Lan. Trong suốt 50 năm qua, đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Riêng với cá nhân Nhà vua, đây là lần thứ ba Ngài đến Việt Nam, nhưng hai lần trước là trên cương vị Thái tử, lần này Ngài tới thăm với cương vị Người đứng đầu Nhà nước – một dấu mốc mang tính biểu tượng vô cùng to lớn.

Việc hai người đứng đầu Nhà nước cùng trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau chỉ trong một năm đã thể hiện cam kết hết sức vững chắc và rõ ràng của hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Điều này không chỉ khẳng định những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong 50 năm qua, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ để hai quốc gia tiếp tục đồng hành, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác song phương trong 50 - 100 năm tới.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV thường trú tại Thái Lan.

PV: Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội. Thưa Đại sứ, những dự án này đã mang lại những giá trị cụ thể như thế nào cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Có thể thấy là Hoàng gia Thái Lan cũng rất quan tâm tới các dự án hỗ trợ cộng đồng, không chỉ tại Thái Lan mà tại các nước khác, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là những dự án hết sức là thiết thực và cũng rất là nhân văn. Từ năm 2006 đến nay thì Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã bảo trợ và triển khai tại rất nhiều dự án tại các trường ở Ninh Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh..., với những mục tiêu rất thiết thực để cải thiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nước sạch, thế rồi về trồng trọt, chăn nuôi và kỹ năng sống.

Đáng trân trọng hơn nữa là những dự án này không chỉ tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, mà gắn với cả mô hình đào tạo kỹ năng sống và phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài và toàn diện của các thế hệ tương lai.

PV: Thưa Đại sứ, từ những dấu ấn và tình cảm mà Hoàng gia Thái Lan dành cho Việt Nam, Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan sẽ tạo thêm những động lực gì cho quan hệ hai nước?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm lần này rất lớn, không chỉ là sự coi trọng quan hệ của hai nước láng giềng, hai đối tác quan trọng của nhau trong ASEAN, trong khu vực, mà nó còn thể hiện tình cảm rất gần gũi, gắn bó giữa những người lãnh đạo cao nhất của hai Nhà nước, gửi gắm trong đó tình cảm chung của nhân dân hai nước đối với nhau.

Chuyến thăm cũng sẽ củng cố hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Với nền tảng chính trị vững chắc như vậy thì chúng ta có thể tin rằng chính phủ hai nước, các bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, người dân sẽ hoàn toàn có thể tự tin để mà phát triển, cùng với thành tựu hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, rồi giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường hơn việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, cùng phát triển cho cả khu vực, trong khuôn khổ của ASEAN, nhằm mục đích xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, xây dựng một cái khối cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong các tiến trình ở khu vực.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.