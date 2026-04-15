Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt -Trung

Thứ Tư, 22:48, 15/04/2026
VOV.VN- Tối 15/4, tại Bắc Kinh, Bộ VH-TT&DL Việt Nam phối hợp Bộ VH&DL Trung Quốc cùng các cơ quan 2 nước tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc và Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình. Cùng dự, về phía Trung Quốc có đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. 

Chương trình nghệ thuật là biểu tượng sinh động cho sự giao thoa, hòa quyện giữa hai nền văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc dân tộc và không ngừng phát triển. Những giá trị văn hóa được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ tôn vinh di sản truyền thống mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng phát triển của hai quốc gia trong thời đại mới.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh nghe thuat huu nghi viet -trung hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các tiết mục nghệ thuật Việt Nam do Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy, với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam, Ban nhạc Sức Sống Mới Music, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Hello Vietnam” được hòa quyện cùng bài dân ca Trung Quốc “Hoa Nhài” do ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà và Trần Nguyễn Kim Ngân trình diễn, thể hiện vẻ đẹp và sự hòa quyện của âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh nghe thuat huu nghi viet -trung hinh anh 2

Tác phẩm “Tiếng Vọng Ngàn Đời” được kết hợp giữa đàn đá và đàn bầu, phối khí theo phong cách giao hưởng, mang đến tinh thần hiện đại và dân tộc, uyển chuyển và mạnh mẽ. Đặc biệt, tiết mục múa rối với âm nhạc dân tộc rộn ràng, khung cảnh ngày mùa thân quen, màn trình diễn rối chân “Chuyện ngày mùa” mang đến thông điệp về niềm hạnh phúc, tinh thần lạc quan và vẻ đẹp thuần khiết trong lao động của người dân Việt Nam.

Đoàn nghệ thuật Trung Quốc trình diễn các tiết mục kinh kịch “Đông phương hoa thái”, cùng một số tiết mục múa trích đoạn vũ kịch “Khổng Tử”, múa “Thanh Lục”, thể hiện bề dày lịch sử văn hóa Trung Hoa, đồng thời mang đến không gian văn hóa phong phú, giàu bản sắc và gần gũi với Việt Nam. Cùng với đó, qua giọng ca Vũ Thiêm Kỳ, Vương Lương, bài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng” được cất lên hùng hồn, trầm ấm, gửi gắm niềm tin về sự phát triển của Việt Nam, thể hiện tình cảm láng giềng hữu nghị giữa những người đồng chí, anh em.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du chuong trinh nghe thuat huu nghi viet -trung hinh anh 3
Một tiết mục trong Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình khép lại với màn hòa tấu của nghệ sĩ hai nước với nhạc phẩm “Việt Nam - Trung Hoa”, ca ngợi quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thông qua giai điệu đẹp, lời ca ý nghĩa.

Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trở thành cầu nối văn hóa quan trọng, giúp thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng của hai dân tộc, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ bền chặt, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, qua đó phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Văn Hiếu/VOV
VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu đối với chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

