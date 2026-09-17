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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá của Hà Nội

Thứ Năm, 21:06, 17/09/2026
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VOV.VN - Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị - chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả về công tác cán bộ mà Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đạt được thời gian qua.

Trong đó, Thành phố cũng đã từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp, quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ. Việc kiện toàn, bố trí đội ngũ cho 126 xã, phường được triển khai với khối lượng công việc lớn. Bộ máy cơ bản đã hoạt động liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời công tác cán bộ cũng đã được hướng mạnh hơn về cơ sở; Thành phố cũng đã có chính sách thu hút, trọng dụng người tài; đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế cần phải nghiêm túc khắc phục như: Một số quy định mới thực hiện chưa đồng bộ; Phân cấp được mở rộng, nhưng điều kiện thực thi, năng lực tham mưu, dữ liệu, tự kiểm tra và hậu kiểm chưa theo kịp; Chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều, có nơi thừa nơi thiếu, cục bộ. Một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu quản trị công nghệ và xử lý công việc khi thẩm quyền, địa bàn, dân số, nhiệm vụ cấp xã tăng lên, nhất là cơ sở; Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đã có, nhưng kết quả về người được thu hút, vị trí được sử dụng, sản phẩm và khả năng giữ chân cần được tăng cường hơn nữa.

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Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cán bộ Thủ đô trước hết phải vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất, tận tụy với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ; phải có tư duy chiến lược, hiểu sâu đặc thù đô thị lớn, có năng lực quản trị hiện đại để tổ chức thực hiện.

Vì vậy, Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình; Đồng thời phải biết lắng nghe nhân dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn và sử dụng dữ liệu.

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Đại diện đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

“Phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường và xã, cấp cơ sở; phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ; bố trí, hình thành mạng lưới việc gì cần làm, ai làm, ai có khả năng để hoàn thành được việc đó. Ngoài ra phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có đánh giá”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô. Đồng thời phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài như tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Cùng với đó phải hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.

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Các đại biểu Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương.

“Ban Thường vụ Thành ủy phải đưa ra kết luận cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả; việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục; chỉ nhân rộng mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

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Đại biểu thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết quả cuộc kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn; cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

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Đại biểu thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy những kết quả để xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đội ngũ có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, có năng lực hành động, đảm bảo chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả. Qua đó giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, những vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến, phát triển xứng đáng với vị trí Thủ đô, trong xây dựng bộ mặt của thành phố, của Thủ đô và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Việt Cường/VOV
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