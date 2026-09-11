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Việt Nam nêu 3 ưu tiên trong hợp tác năng lượng APEC

Thứ Sáu, 09:10, 11/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16 (EMM-16) khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/9, đại diện Việt Nam đã nêu 3 ưu tiên trong hợp tác năng lượng APEC, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm chính sách và thực tiễn, thúc đẩy kết nối và đầu tư khu vực cũng như đảm bảo tính bao trùm. 

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16 có chủ đề “Xây dựng một cộng đồng năng lượng châu Á - Thái Bình Dương đổi mới sáng tạo và hợp tác vì tất cả mọi người”.

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Ông Tăng Thế Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị ngày 10/9. Ảnh: Cục Điện lực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường nhấn mạnh, Trung Quốc tham gia sâu vào hợp tác năng lượng thực chất trong khuôn khổ APEC, tích cực thúc đẩy phát triển năng lượng khu vực và đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu.

Ông đã đưa ra 3 kiến nghị nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và phát triển bền vững toàn cầu, bao gồm tăng cường chia sẻ mang tính bao trùm, tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quản trị.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Tăng Thế Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, đối với Việt Nam, ưu tiên là bảo đảm nguồn cung năng lượng an toàn, ổn định, với chi phí hợp lý và bền vững, qua đó vừa hỗ trợ phát triển kinh tế nhanh chóng, vừa thúc đẩy thực hiện các cam kết dài hạn về khí hậu.

Ông nhấn mạnh, Việt Nam xác định 3 ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối khu vực.

Theo ông Tăng Thế Hùng, APEC có thể đóng vai trò nền tảng cho hợp tác thiết thực, qua đó xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng cường khả năng chống chịu của khu vực. Để hiện thực hóa vai trò này, ông nêu đề xuất của Việt Nam trong 3 lĩnh vực hợp tác.

Một là, chia sẻ kinh nghiệm chính sách và các thực tiễn tốt nhất, đặc biệt trong năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa lưới điện.

Hai là, thúc đẩy kết nối và đầu tư khu vực, bao gồm huy động nguồn tài chính công và tư nhân cho cơ sở hạ tầng năng lượng có khả năng chống chịu và phát thải thấp.

Ba là, bảo đảm tính bao trùm, để các nền kinh tế đang phát triển và các cộng đồng dễ bị tổn thương có thể tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý và hưởng lợi từ các công nghệ mới.

Ông Tăng Thế Hùng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nền kinh tế APEC để xây dựng một cộng đồng năng lượng an toàn, đổi mới sáng tạo, kết nối, bền vững và bao trùm.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16 diễn ra từ ngày 10-11/9 tại Bắc Kinh. Khoảng 300 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng năng lượng hoặc đại diện từ các nền kinh tế APEC và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị, nhằm tăng cường hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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