Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của Wallonie - một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ, với nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học sự sống, y tế, hàng không - vũ trụ, cơ khí chính xác và công nghệ xanh.

Đánh giá cao nền tảng hợp tác được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của vùng Wallonie và Phái đoàn Wallonie - Brussels tại Hà Nội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ. Các chương trình hợp tác hiệu quả về giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa và đặc biệt là dự án bảo tồn di sản tại Huế đã trở thành những điểm sáng trong quan hệ hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng -Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont

Trao đổi về định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính quyền vùng Wallonie ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược. Trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thường trực Việt Nam - Wallonie - Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đưa khoa học - công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới; đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và trao đổi sinh viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích doanh nghiệp Wallonie tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và chuyển đổi xanh; đề nghị vùng Wallonie chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác to lớn giữa Việt Nam với vùng Wallonie. Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng của Việt Nam, Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam - một đối tác truyền thống và quan trọng của vùng tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Bộ trưởng - Thủ hiến hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác truyền thống, đẩy mạnh các cơ chế hiện có, nhất là trong giáo dục, y tế và văn hóa. Đồng thời, vùng Wallonie sẵn sàng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ sinh học, khoa học sự sống, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, đáp ứng đúng các ưu tiên phát triển của Việt Nam và hướng tới hợp tác dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Chính quyền vùng Wallonie

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Chính quyền vùng Wallonie.