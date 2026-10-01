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Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi thúc đẩy hợp tác song phương

Thứ Năm, 17:24, 01/10/2026
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VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cho rằng hợp tác Trung - Mỹ là con đường hai chiều và luôn là tiến trình đang tiếp diễn; hai bên cần vượt qua "bẫy Thucydides", tìm ra phương thức chung sống đúng đắn.

 

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Washington ngày 30/9, Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong cho biết cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Bắc Kinh hồi tháng 5 đã xác lập định vị mới về việc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ.

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Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong. Ảnh: CFP

Ông cho biết, cuộc gặp tại Washington vừa qua tiếp tục làm phong phú nội hàm của định vị mới với các nguyên tắc “tôn trọng, công bằng và bình đẳng”. Theo ông, sự dẫn dắt của nguyên thủ hai nước đã giúp quan hệ Trung - Mỹ duy trì xu hướng ổn định và có những cải thiện, phù hợp với mong đợi của nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng hai bên cần sớm biến tầm nhìn của định vị mới thành hành động cụ thể, hướng tới quan hệ trong đó hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh có mức độ, khác biệt có thể kiểm soát và hòa bình có thể kỳ vọng. Ông nhấn mạnh yêu cầu vượt qua “bẫy Thucydides” và tìm ra cách thức hai nước lớn chung sống đúng đắn.

Theo ông Tạ Phong, lợi ích của Trung Quốc và Mỹ đan xen sâu sắc, trong khi không gian hợp tác còn rất rộng lớn. Ông cho rằng mục tiêu phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” hoàn toàn có thể hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau.

Ông Tạ Phong nhấn mạnh hợp tác Trung - Mỹ là con đường hai chiều, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục mở rộng danh mục hợp tác, thu hẹp danh mục các vấn đề tồn tại, cùng thực hiện các hành động thiết thực, có lợi cho hai nước và thế giới, thúc đẩy kết quả cùng có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Ông cũng cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội của thế giới, còn hợp tác Trung - Mỹ là điều có lợi cho nhân loại. Ông cho biết từ nay đến cuối năm, nguyên thủ hai nước có khả năng gặp nhau hai lần tại Thâm Quyến và Miami, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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