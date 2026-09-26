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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Thứ Bảy, 06:25, 26/09/2026
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VOV.VN - Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada trong khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada CPC luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie

Tổng Bí thư Tô Lâm coi trọng quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng CPC; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổng Bí thư Drew Garvie bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản đã được hình thành từ phong trào đoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống chiến tranh. Cố Tổng Bí thư CPC Tim Buck từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1963. CPC cũng tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Drew Garvie chúc mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Drew Garvie cho biết đã theo dõi sát Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới; nhất là xác định tăng trưởng dựa trên tăng cường đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội; chú trọng nâng chất lượng đời sống của nhân dân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie

 

Đảng Cộng sản Canada đánh giá cao vai trò và đường hướng phát triển của Việt Nam

Tổng Bí thư CPC mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng; xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tổng Bí thư Drew Garvie đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để triển khai các quyết sách lớn về phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Canada nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng thông báo, đã có các cuộc trao đổi cùng Bà Toàn quyền, Ngài Thủ tướng và các lãnh đạo Quốc hội Canada. Hai bên cùng đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam- Canada trên nhiều lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn để phát triển hơn nữa. Theo đó, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam- Canada lên Đối tác chiến lược.

Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí xây dựng một Kế hoạch hành động với những mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị - ngoại giao; duy trì đà hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư; tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo. Hai bên cũng hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực như việc duy trì hoà bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

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Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie tại buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn hai Đảng đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận - thực tiễn về Xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong bối cảnh mới; tiếp tục ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam – Canada; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước;

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie sang thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Việt Cường/VOV
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