Việt Nam - Sri Lanka tăng cường trao đổi hợp tác

Thứ Sáu, 19:17, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 8/5, ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. 

Các văn kiện hợp tác gồm có: Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và Các vấn đề Nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

Nhân dịp này, Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và supe phốt phát.

Hai nước Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt rất tốt đẹp, đặc biệt là tin cậy chính trị cao và sự tương đồng, gắn kết về quan điểm phát triển đất nước, chia sẻ các giá trị về văn hóa, Phật giáo. Hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh giữa hai nước rất phát triển.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD, song với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai bên chủ động kết nối, mở rộng đầu tư và thị trường.

