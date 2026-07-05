Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực

Dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh, công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải lấy Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới bởi 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học và tương lai phát triển đất nước là nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

"Công tác giáo dục nguồn nhân lực giúp phát triển đất nước - đây là một lợi thế của chúng ta. Nền giáo dục Việt Nam đạt được rất nhiều thành quả, nhưng chúng ta chưa dừng lại vì đòi hỏi nguồn nhân lực cho phát triển đất nước cho giai đoạn tới với tốc độ rất cao thì ai sẽ là người làm? Vậy quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào với những mục tiêu mà Nghị quyết 71 đã đề cập? Tôi nhiều lần nói đổi mới căn bản, toàn diện mà bây giờ những chính sách này vẫn triển khai chậm chạp, chưa có cái gì là căn bản, chưa có gì toàn diện, phải suy nghĩ cái chữ căn bản, toàn diện; căn bản tất cả các cháu phải được đến trường, căn bản là phải phổ cập trung học phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.