Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba thăm TP Santiago de Cuba

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, trưa hôm qua (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô La Habana, đến thành phố Santiago de Cuba.

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz đã cùng đi chuyên cơ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm thành phố quê hương cách mạng, thành phố anh hùng của Cuba.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến viếng mộ Tổng tư lệnh Fidel Castro, anh hùng dân tộc José de San Martín và thăm bảo tàng Moncada Barracks.

Viếng mộ Chủ tịch Fidel Castro, Tổng Bí thư bày tỏ niềm xúc động, tưởng nhớ một lãnh tụ kiệt xuất, người sáng lập Cách mạng Cuba, Nhà lãnh đạo cộng sản lỗi lạc và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ La-tinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Người đồng chí, anh em vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Tên tuổi, cuộc đời trong sáng, tư tưởng và sự nghiệp bất tử của Fidel Castro sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cuba và các dân tộc anh em trên thế giới.

Nhân dân Santiago de Cuba tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã viếng mộ anh hùng dân tộc José de San Martín. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm bảo tàng trại lính Moncada. Bảo tàng trại lính Moncada gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26/7/1953, khi 135 chiến sĩ du kích chống độc tài Fulgencio Batista, dưới sự chỉ đạo của Fidel Castro, Raun và Aban Xantamaria, chia làm 3 nhóm tấn công vào pháo đài quân sự này. Mặc dù thất bại nhưng sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của cuộc đấu tranh chống độc tài Fulgencio Batista. Một năm sau chiến thắng của cuộc Cách mạng Cuba, những bức tường của doanh trại quân đội này bắt đầu bị phá hủy nhằm xây dựng một trường học; trở thành biểu tượng của việc chuyển đổi một cơ sở quân sự thành nơi dạy học.

Viết lưu bút tại đây, Tổng Bí thư bày tỏ xúc động được đến thăm Bảo tàng Moncada- Trại lính Moncada, địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử anh hùng của dân tộc Cuba. Cuộc tấn công Trại lính Moncada vào rạng sáng ngày 26/7/1953 do Tổng Tư lệnh Fidel Castro lãnh đạo được ghi vào lịch sử Cuba như những chiến công chói lọi, bản thiên anh hùng ca bất diệt vể tinh thần quật khởi và ý chí giành độc lập - tự do của nhân dân Cuba anh em; đặt nền móng cho thắng lợi lịch sử của Cách mạng Cuba ngày 01/01/1959 cũng như trong hơn nửa thế kỷ qua. Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Moncada (26/7/1953-26/7/2018), chúng ta có thể khẳng định ràng Cương lĩnh Moncada đã đi vào cuộc sống, lý tưởng độc lập, tự do cùa José de San Martín, của Fidel Castro sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử Cuba và Mỹ La-tinh.

Trước đó, trước khi rời Thủ đô Ha Labana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc và lãnh đạo Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư nêu rõ, mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối José de San Martín, Hồ Chí Minh, Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Cuba và Việt Nam dày công vun đắp. Đó là mối quan hệ đặc biệt trong sáng, mẫu mực, thủy chung hiếm có trên thế giới, là tài sản quý giá của cả hai dân tộc.

Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Raul Castro Ruz nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Tổng Bí thư đánh giá cao Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc và Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, tích cực phối hợp với Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam-Cuba có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư mong muốn các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị sâu đậm và vững chắc giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới./.