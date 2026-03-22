Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; là lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước, đồng thời chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Binh chủng Công binh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỉ niệm 80 năm thành lập Binh chủng công binh

Toàn cảnh buổi lễ

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Huân chương Hồ Chí Minh mà Binh chủng đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng đối với một Binh chủng anh hùng, một lực lượng trung thành, tận tụy, quả cảm, sáng tạo, kỷ luật và giàu truyền thống chiến đấu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh

Thời gian tới, để hoàn thành tốt sứ mệnh "kẻ thù nào cũng đánh thắng", Tổng Bí thư đề nghị, Binh chủng Công binh tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững". Cán bộ, chiến sĩ Công binh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có ý chí chiến đấu thật cao, có tinh thần trách nhiệm thật lớn, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Lưu ý xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; lấy con người làm trung tâm, lấy kỷ luật làm sức mạnh, lấy huấn luyện để nâng cao sức chiến đấu, Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi", đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Binh chủng cũng cần phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại, liên hoàn, vững chắc, bí mật, an toàn, chất lượng cao, sức chiến đấu cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự

Phải chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh năng lực rà phá bom mìn, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào năm 2045 hoặc sớm hơn.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị, Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong chính quy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận việc khó, hoàn thành việc khó. Và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn và ở nước ngoài.