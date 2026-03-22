中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh

Chủ Nhật, 12:28, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946 - 25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; là lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước, đồng thời chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh.

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam
tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 3
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Binh chủng Công binh
tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 4
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỉ niệm 80 năm thành lập Binh chủng công binh
tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 5
Toàn cảnh buổi lễ

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Huân chương Hồ Chí Minh mà Binh chủng đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng đối với một Binh chủng anh hùng, một lực lượng trung thành, tận tụy, quả cảm, sáng tạo, kỷ luật và giàu truyền thống chiến đấu. 

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 6
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh

Thời gian tới, để hoàn thành tốt sứ mệnh "kẻ thù nào cũng đánh thắng", Tổng Bí thư đề nghị, Binh chủng Công binh tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững". Cán bộ, chiến sĩ Công binh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có ý chí chiến đấu thật cao, có tinh thần trách nhiệm thật lớn, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 7
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh

Lưu ý xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; lấy con người làm trung tâm, lấy kỷ luật làm sức mạnh, lấy huấn luyện để nâng cao sức chiến đấu, Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi", đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt. 

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 8
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Binh chủng cũng cần phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại, liên hoàn, vững chắc, bí mật, an toàn, chất lượng cao, sức chiến đấu cao.

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 9
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự

Phải chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

tong bi thu to lam trao huan chuong ho chi minh tang binh chung cong binh hinh anh 10
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh năng lực rà phá bom mìn, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào năm 2045 hoặc sớm hơn.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị, Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong chính quy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận việc khó, hoàn thành việc khó. Và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn và ở nước ngoài.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Hồ Chí Minh Binh chủng công binh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào
VOV.VN - Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội
VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
VOV.VN - Để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027 - 2028, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội