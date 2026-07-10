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Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Thứ Sáu, 14:19, 10/07/2026
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VOV.VN - Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và Đón nhận Huân chương Sao Vàng sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Sáng 10/7, Bộ Công an cùng các Bộ, ban ngành liên quan đã tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và Đón nhận Huân chương Sao Vàng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

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Các chương trình tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, đến nay phần lớn các hạng mục công việc đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã kiểm tra toàn bộ chương trình theo đúng kịch bản của lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cục, vụ thuộc Bộ Công an, đặc biệt là Cục Công tác Chính trị, Văn phòng Bộ Công an, cùng sự đồng hành, phối hợp trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các ê-kíp thực hiện chương trình.

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Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã kiểm tra toàn bộ chương trình. (Ảnh: Phạm Minh)

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp rút và chịu nhiều áp lực, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Để buổi lễ chính thức diễn ra trang trọng, chỉn chu và tuyệt đối an toàn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện một số nội dung trọng tâm.

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Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Trọng Phú)

Đối với công tác lễ tân, hậu cần, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Tổ lễ tân phối hợp chặt chẽ với Cục Công tác chính trị và Văn phòng Bộ Công an kiểm tra kỹ lưỡng các vị trí trong hội trường. Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, đây là công việc đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết bởi đây là sự kiện trọng đại của lực lượng.

Về nội dung nghệ thuật, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị lãnh đạo Cục Công tác Chính trị tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc các ý kiến góp ý sau buổi tổng duyệt để tiếp tục hoàn thiện lời bình, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chương trình đạt chất lượng cao nhất.

Trọng Phú/VOV.VN
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