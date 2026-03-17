Tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện 5 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất với các nội dung trong Báo cáo Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội; đánh giá thành công của Đại hội lần thứ XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã sớm quyết định thành lập các Tiểu ban, Ban chỉ đạo tổng kết; kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều Đại hội Đảng trước đây, nhất là Đại hội lần thứ XIII; lực lượng tham mưu, phục vụ nòng cốt, trực tiếp có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm tổ chức, phục vụ qua nhiều kỳ Đại hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo được thực hiện bài bản, khoa học, quyết đoán, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Công tác chuẩn bị các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới, khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm. Công tác tổ chức, phục vụ được thực hiện khoa học, bài bản, chuyên nghiệp, chặt chẽ, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội…

Các đại biểu cũng phân tích một số kinh nghiệm nhằm phục vụ công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng trong những nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, qua thực tiễn công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội và báo cáo tổng kết cùng các ý kiến phát biểu tại hội nghị, có thể khẳng định Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ.

Kết quả đó có được trước hết là do sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rất nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao; chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.

Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là một trong những đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu Đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức Đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thực hiện Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước cho các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.