Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 17/3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, trên các cương vị công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước vào năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện; nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, sâu sát cơ sở cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tháo gỡ khó khăn, các điểm nghẽn, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, xây dựng Đà Nẵng thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại, ngành Kế toán - Tài chính; thạc sĩ kinh tế phát triển; tiến sĩ quản lý kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều năm công tác trong ngành kiểm tra của Đảng tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng trải qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1; Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Từ tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 14/1/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Bí thư điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 15/1/2025, HĐND tỉnh Thái Bình (khóa XVII), nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngày 1/7/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 ủy viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.