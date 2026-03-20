Tây Ninh công bố 81 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, 81 người được cử tri Tây Ninh bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo nghị quyết vừa ban hành gồm:

1. Bà LÊ PHAN MỸ AN - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

2. Ông NGUYỄN THẾ ANH - Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

3. Ông PHẠM VĂN BỐN - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Đảng ủy xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

4. Ông PHẠM TRUNG CHÁNH - Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

5. Bà NGUYỄN THỊ CHI - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh

6. Bà NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh

7. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG - Phó trưởng Ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

8. Ông PHẠM VĂN ĐẶNG - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

9. Bà HỒ KHÁNH DUNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh

10. Ông ĐẶNG KHÁNH DUY - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên

11. Ông PHAN NHÂN DUY - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh

12. Ông LÊ LONG GIANG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

13. Ông NGUYỄN VĂN GIÁP - Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

14. Ông LÊ VĂN HẲN - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

15. Bà TRẦN THỊ THANH HẰNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

16. Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

17. Ông PHẠM MẠNH HIẾU - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh

18. Bà HUỲNH VƯƠNG HIẾU - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

19. Ông PHẠM TẤN HÒA - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

20. Bà NGUYỄN VIỆT HỒNG - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh

21. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

22. Ông LÊ HOÀNG HÙNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

23. Ông NGUYỄN PHƯỚC HÙNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

24. Ông NGUYỄN MINH HÙNG - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh

25. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh

26. Ông VÕ THẾ HỮU (THƯỢNG TỌA THÍCH LỆ DUYÊN) - Ủy viên Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Trụ trì chùa Linh Nguyên; Quản sự chùa Pháp Minh xã Mỹ Hạnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh

27. Ông DƯƠNG QUỐC KHÁNH - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Thành, Tây Ninh

28. Ông VÕ QUỐC KHÁNH - Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

29. Ông NGÔ KHÁNH - Đảng ủy viên, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

30. Bà NGUYỄN THỊ KIM LIÊN - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Trưởng Ban Công tác phụ nữ cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

31. Ông MAI VĂN LINH - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

32. Bà PHÙNG CẨM LOAN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

33. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh kiêm Trưởng Ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

34. Bà TRẦN THỊ NGỌC MAI - Phó chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh

35. Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MAI - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

36. Ông NGUYỄN HOÀNG NAM - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

37. Bà HUỲNH THỊ THU NĂM - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

38. Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGA - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh

39. Bà NGUYỄN CHÂU KIM NGÂN - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh

40. Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

41. Ông DƯƠNG THÀNH NHÀN - Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

42. Bà TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

43. Ông PHAN HÒA NÔNG - Phó bí thư Đảng ủy UBND xã, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh

44. Ông LÊ THÀNH PHONG - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

45. Ông NGUYỄN THÁI PHONG - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

46. Ông DƯƠNG NGUYỄN PHÚC - Phó chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

47. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC - Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

48. Bà TRẦN VŨ YẾN PHƯƠNG - Phó trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

49. Ông TRƯƠNG NHẬT QUANG - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh

50. Bà NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

51. Bà HUỲNH THỊ PHƯƠNG QUYÊN - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh

52. Bà NGUYỄN THỊ THANH SƠN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh

53. Ông NGUYỄN HỒNG SƠN - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

54. Ông TRƯƠNG TẤN SƠN - Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

55. Ông PHẠM THANH SƠN - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

56. Bà PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG - Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

57. Ông LÊ ANH TÂM - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

58. Ông NGUYỄN MINH TÂM - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam

59. Ông NGUYỄN QUANG THÁI - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

60. Bà LÊ THỊ HỒNG THẮM - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đảng ủy xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

61. Ông NGUYỄN HỒNG THANH - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh

62. Ông NGUYỄN TUẤN THANH - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh

63. Ông LÊ HOÀNG THANH - Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

64. Bà TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh

65. Ông VÕ HỒNG THẢO - Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND, Chủ tịch UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh

66. Bà TRẦN THỊ THANH THỦY - Nhà báo (Phóng viên) Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

67. Bà NGUYỄN ĐÀI THY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

68. Ông PHAN VĂN TRIỀU - Đại tá, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

69. Ông VÕ ĐỨC TRONG - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

70. Ông NGUYỄN HỮU TRỌNG - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

71. Bà LÊ MINH TRÚC - Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy

72. Bà NGUYỄN THỊ TRÚC - Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ sở Quân sự, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

73. Bà LÊ THỊ CẨM TÚ - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

74. Ông VÕ THANH TÚ - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Thành Long An

75. Ông ĐÀO ANH TUẤN - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh

76. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

77. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh

78. Ông NGÔ THANH TUYỀN (DÙNG) - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác Nông dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

79. Bà PHAN THỊ THÙY VÂN - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh

80. Ông PHAN HUỲNH QUỐC VINH - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

81. Ông HỒ VĂN XUÂN (HỒ MINH XUÂN) - Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

* Trước đó, chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả bầu cử và triển khai định hướng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%. Kết quả, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã (còn khuyết 22 đại biểu).

Phát biểu tại phiên họp, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương trong tổ chức bầu cử. Đồng thời yêu cầu công bố kết quả đúng quy định, rà soát nhân sự, chuẩn bị chặt chẽ quy trình trước khi tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; đảm bảo nhiệm kỳ mới chính thức hoạt động đồng loạt từ ngày 1/4.

Toàn tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị cấp xã, với 1.664 khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 2,35 triệu cử tri. Quá trình bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, nhiều khu vực đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.