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TP.HCM đảm bảo cuộc sống của người dân tốt hơn khi làm các dự án trọng điểm

Thứ Năm, 21:37, 29/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định khi thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì phải đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Chiều 29/10, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bước vào phiên thảo luận tổ.

Nhiều vấn đề thực tiễn ở cơ sở

Đại biểu Lê Minh Đức - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho biết qua tiếp xúc cử tri, ông ghi nhận nhiều ý kiến của người dân về việc đặt tên, đổi tên đường. Ông cho rằng, việc xây dựng nghị quyết cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm sự đồng thuận và hạn chế tác động đến người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát (tỉnh Bình Dương cũ) nêu thực trạng đáng quan tâm là việc giữ chân đội ngũ trẻ làm việc tại khu phố. ức hỗ trợ kinh phí hoạt động 4,5 triệu đồng/tháng cho khu phố, ấp, thôn đủ tiêu chuẩn cùng mức 1,5 lần lương cơ sở cho người trực tiếp tham gia.

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Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát (Ảnh: Duy Phương)

Tuy nhiên, bà Hằng nhấn mạnh, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng nhiệm vụ phải thực hiện rất lớn, HĐND Thành phố cần phải có nguồn kinh phí để giữ chân đội ngũ trẻ làm việc tại khu phố, ấp.

Đề cập việc tái định cư cho người dân khi làm các dự án trọng điểm, đại biểu Hàng Thị Thu Nga – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận (thuộc Quận 7 cũ) cho biết: Chính quyền địa phương nỗ lực vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhưng điểm nghẽn ở việc chưa có chỗ tái định cư cho người dân.

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Đại biểu Hàng Thị Thu Nga – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận (Ảnh: Duy Phương)

"Yêu cầu về tiến độ bàn giao mặt bằng, với tiến độ bàn giao nơi tái định cư cho người dân chưa thực sự đồng bộ. Đôi khi chúng ta đề ra phương án, nhưng phương án có khả thi hay không thì lại là vấn đề khác", bà Nga cho biết.

Đảm bảo cuộc sống người dân tốt hơn

Trao đổi lại về vấn đề đặt tên, đổi tên đường, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phải bảo đảm sự đồng thuận của người dân và hạn chế những phiền hà phát sinh. Khi thay đổi tên đường, các cơ quan chức năng cần chủ động cập nhật thông tin, dữ liệu, không để người dân, doanh nghiệp phải đến cơ quan công quyền để “xin” làm thủ tục đính chính giấy tờ.

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Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, ông Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao sự đồng lòng ủng hộ của bà con nhân dân, chấp hành chủ trương của thành phố thực hiện các dự án để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều dự án nhận được bàn giao mặt bằng từ sớm, nhờ người dân chia sẻ và hy sinh lợi ích.

Về vấn đề tài định cư, ông Nguyễn Văn Được cho biết: Mặc dù đã có hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cho người dân trong thời gian chưa có chỗ ở, nhưng do nhu cầu tái định cư rất lớn nên chưa thể đáp ứng ngay được, đặc biệt là yêu cầu tái định cư tại chỗ.

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Quang cảnh cuộc thảo luận tổ (Ảnh: Duy Phương)

Ông mong muốn người dân chia sẻ, ủng hộ trong trường hợp phải tái định cư phân tán, và Nhà nước sẽ thực hiện những chế độ theo quy định của pháp luật để người dân an cư lạc nghiệp.

"Các dự án kinh tế theo hướng làm sao đảm bảo cuộc sống bà con tốt hơn hiện tại. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư thời gian tới phải đảm bảo nguyên tắc này. Ngoài ra, hãn hữu có trường hợp Thành phố sẽ xây dựng khu tái định cư, khu nhà ở xã hội của Thành phố rất đàng hoàng để bà con lựa chọn", ông Được khẳng định.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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