Vì sao nhiều dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ?

Nhiều dự án chưa đảm bảo tiến độ

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và hội nghị trực tuyến với địa phương sáng 3/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác hoặc đang triển khai thi công, song một bộ phận vẫn chậm so với kế hoạch.

Trong 61 dự án, dự án thành phần đang thi công, có 19 dự án chậm tiến độ. Trong nhóm đang chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, có 7 dự án chậm.

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, 14 dự án, dự án thành phần được các cơ quan chủ quản xác định có thể hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết 25 dự án, dự án thành phần có tỉ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó 6 dự án chưa giải ngân.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Tại phiên họp, tiến độ một số dự án được tập trung làm rõ. Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội hiện giải ngân đạt 21,2%. Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội nhận trách nhiệm về tiến độ giải ngân chậm và cho biết dự kiến thời gian hoàn thành dự án chuyển sang năm 2027, thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2028, chậm khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết các công trình, dự án trọng điểm đang ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến thi công. Tiến độ giữa các nhóm dự án chưa đồng đều.

Trong 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, trong đó 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong số 18 dự án này, với tổng công suất hơn 20.000 MW, hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn chủ đầu tư, 2 dự án đang thi công, 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Một số công trình lưới điện truyền tải còn vướng thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, thỏa thuận hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Điểm nghẽn mặt bằng, vật liệu, thủ tục

Qua báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các ý kiến tại phiên họp, bên cạnh những vấn đề riêng của từng dự án, thì vẫn còn những vướng mắc, khó khăn do giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn lực.

Với các công trình giao thông, ngoài mặt bằng và tổ chức thi công, nguồn vật liệu gặp khó khăn cả về khả năng cung ứng và biến động giá. Có trường hợp trữ lượng vật liệu được xác định có thể đáp ứng nhu cầu nhưng công suất cung ứng thực tế hằng ngày chỉ đạt khoảng 30%.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết giá vật liệu xây dựng bình quân tăng khoảng 18-20%, trong khi mức dự phòng chi phí tại nhiều dự án khoảng 10%. Việc địa phương chậm cập nhật giá vật liệu cũng ảnh hưởng đến áp giá và thanh toán khối lượng thực hiện.

Trong lĩnh vực năng lượng, khó khăn tập trung ở quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn, hợp đồng mua bán điện cùng các điều kiện liên quan. Với các chuỗi khí-điện, một cấu phần chậm tiến độ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cần rà soát thực chất khả năng hoàn thành của từng dự án để có cơ sở tính toán phương án nguồn điện phù hợp.

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 còn nhiều thách thức

Ý kiến thảo luận của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tại phiên họp làm rõ thêm yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực, đánh giá đúng tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 còn nhiều thách thức. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chuyển vốn trong phạm vi thẩm quyền. Việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chỉ đặt ra đối với những dự án thực sự không còn khối lượng thực hiện hoặc nhiệm vụ chi, không áp dụng với các dự án chậm do nguyên nhân chủ quan.

Từ thực tế kiểm toán một số dự án, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung lưu ý tỉ lệ giải ngân có thể bao gồm cả vốn tạm ứng nên chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực tế. Việc đánh giá dự án vì vậy cần đồng thời xem xét tỉ lệ giải ngân, khối lượng thi công, nghiệm thu và khả năng hoàn thành theo kế hoạch. Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị các địa phương ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm trong bối cảnh nhiều dự án triển khai đồng thời, gây áp lực lên nguồn cung.

Ở góc độ pháp lý, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng những khó khăn, vướng mắc được nêu trong báo cáo của Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, không phải vướng mắc về pháp luật. Trọng tâm hiện nay là nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Các công trình, dự án phải được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có đường găng tiến độ, các vướng mắc phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư phải được nâng lên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm. Thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời để sớm cảnh báo những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý ngay các vấn đề phát sinh. Đồng thời, yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng tổng thể nguồn vật liệu trong cả nước có khả năng đáp ứng nhưng đang thiếu cục bộ tại một số địa phương, dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sẽ có chỉ đạo điều phối nguồn vật liệu trên phạm vi cả nước, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp trực tiếp, hỗ trợ lẫn nhau trong cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm.