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TP.HCM thành lập Tổ giám sát công trình dự án, trọng điểm

Thứ Năm, 20:12, 01/10/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 15 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện, quyết liệt và đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát chủ động đi trước một bước, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như đất đai, đầu tư công, tài sản công.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn về giám định, định giá, thu hồi tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Trong 9 tháng, Ban Chỉ đạo đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc.

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành quan tâm, tăng cường thực hiện và ngày càng lan tỏa rõ nét. Chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo xác định những tháng cuối năm 2026 là thời điểm tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm. Khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm bước vào giai đoạn cần xử lý dứt điểm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành chương trình công tác năm.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác; tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu công; quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, chuyển đổi vị trí công tác và các giải pháp phòng ngừa khác. Qua đó, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Dự án giải quyết ngập do triều đã được tháo gỡ khó khăn, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 (ảnh: Hà Khánh)

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ vướng mắc thể chế và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Phát triển đô thị.

Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư; rà soát chính xác toàn bộ dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng, cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp. Kiên quyết xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra.

Trong đó, hoàn thành dứt điểm trong năm 2026 việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có phương án xử lý, đặc biệt là các dự án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, gồm Dự án giải quyết ngập do triều và Dự án đoạn tuyến Phạm Văn Đồng – nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc còn lại thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất một số vụ án, vụ việc điển hình để chỉ đạo xử lý, rút ra bài học phòng ngừa.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án và 2 vụ việc do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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