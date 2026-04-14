TP.HCM kỷ luật 13 đảng viên, đẩy nhanh gỡ vướng các dự án tồn đọng

Thứ Ba, 21:08, 14/04/2026
VOV.VN - Ngày 14/4, tại phiên họp thứ XIII, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM công bố kỷ luật 13 đảng viên và kết thúc theo dõi 3 vụ án lớn. Thành phố thống nhất 4 nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ lãng phí ngay trong quý II/2026.

Phiên họp thứ XIII được diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM. Tham dự còn có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Nội chính Trung ương) cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, công tác kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm trong quý I/2026 được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ, nghiêm minh. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó cảnh cáo 4 trường hợp, khai trừ 4 trường hợp vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên khác vi phạm pháp luật. Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án do đã hoàn tất việc xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM

Các vụ án này bao gồm: Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại Công ty CP Địa ốc An Khang; Vụ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại huyện Xuyên Mộc cũ; Vụ "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" tại Eximbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan đến nhóm khách hàng Công ty Thanh Mai. Song song đó, Ban Chỉ đạo quyết định đưa 2 vụ việc liên quan đến vấn đề lãng phí vào diện tiếp tục theo dõi, chỉ đạo.

Về phương hướng sắp tới, Ban Chỉ đạo thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay 4 nhóm việc lớn: Thứ nhất, tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương. Yêu cầu hoàn thành rà soát và có phương án xử lý từng dự án ngay trong quý II/2026, phấn đấu dứt điểm tháo gỡ vướng mắc trong năm nay.

Thứ hai, giám sát nghiêm việc thực hiện 05 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, trước hết là trong công tác cán bộ; đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 

Thứ ba, nhận diện và tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp lý trong công tác thu hồi tài sản. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ để theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan, đơn vị. Thứ tư, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung gỡ vướng mắc trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Đánh giá chung về quý I/2026, dù khối lượng công việc lớn và phức tạp, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP.HCM đã ngày càng đi vào thực chất. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội TP.HCM phát triển mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thực phẩm học đường “nóng”, TP.HCM ký kết tăng ràng buộc trách nhiệm

VOV.VN - Ngày 14/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức lễ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học trên địa bàn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt lo ngại sau hàng loạt vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường thời gian qua.

TP.HCM ra mắt Fintech Hub, hỗ trợ DN kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế

VOV.VN - Ngày 14/4, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC- HCMC) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE, Anh) tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao, đồng thời ra mắt Fintech Hub.

Phường Bình Dương, TP.HCM tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm tại bãi tập kết rác

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng bãi tập kết rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại khu phố Phú Mỹ 1, lãnh đạo UBND phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là tỉnh Bình Dương) cho biết đang yêu cầu đơn vị thu gom khắc phục hệ thống thoát nước và điều tiết lượng rác để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

VOV.VN - Loạt trường ở quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 13/4 do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

