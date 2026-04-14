中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thực phẩm học đường “nóng”, TP.HCM ký kết tăng ràng buộc trách nhiệm

Thứ Ba, 16:52, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức lễ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học trên địa bàn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt lo ngại sau hàng loạt vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường thời gian qua.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện thành phố có 317 đơn vị cung ứng suất ăn bán trú cho các trường. Tại buổi lễ, đại diện 100 doanh nghiệp đã ký cam kết, đại diện cho toàn bộ các đơn vị cung ứng, nhằm nâng cao trách nhiệm và kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, dù các đơn vị cung cấp suất ăn đều phải được thẩm định đủ điều kiện trước khi hoạt động, nhưng thực tế kiểm tra vẫn ghi nhận một số nơi chưa tuân thủ đầy đủ quy định. Các sự cố gần đây cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý và tăng cường giám sát.

thuc pham hoc duong nong , tp.hcm ky ket tang rang buoc trach nhiem hinh anh 1
Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo bà Lan, thành phố kiên trì nguyên tắc phòng ngừa từ sớm, từ xa, song rất khó bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sự cố khi phải quản lý khoảng 3.500 trường học với khối lượng suất ăn lớn mỗi ngày trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Việc ký cam kết nhằm khoanh vùng rủi ro, giảm thiểu hậu quả nếu xảy ra sự cố và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra. Theo quy định hiện hành, phần lớn hoạt động kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch, qua nhiều bước phê duyệt, mỗi đơn vị chỉ được thanh tra định kỳ một lần trong năm.

Điều này tạo ra kẽ hở khi các cơ sở có thể chuẩn bị đối phó trước, trong khi vi phạm thường chỉ được phát hiện qua kiểm tra đột xuất hoặc phản ánh nội bộ.

thuc pham hoc duong nong , tp.hcm ky ket tang rang buoc trach nhiem hinh anh 2
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho hay, việc triển khai thanh tra đột xuất hiện vẫn gặp vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng đến hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực quản lý.

Bên cạnh đó, ngành chức năng nhấn mạnh trách nhiệm chính trong bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc về nhà trường và đơn vị cung ứng. Thành phố cũng khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát, phối hợp kiểm tra đột xuất nhằm góp phần bảo đảm bữa ăn học đường an toàn cho học sinh.

"Phòng ngừa ngộ độc quan trọng hơn chống. Chúng tôi phòng bằng mọi cách, trong đó việc ký kết là 1 trong những hoạt động. Nếu sau khi phòng rồi mà vẫn xui rủi xảy ra vụ việc hoặc người nào, đơn vị nào không tuân thủ thì sẽ xử lý theo pháp luật. Bởi vì đã nhắc nhở rồi mà vẫn vi phạm thì đó là cố tình", bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Nội dung cam kết gồm 6 nhóm yêu cầu chính như tuân thủ quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác; duy trì điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự; thực hiện đúng quy trình bảo quản, vận chuyển; bảo đảm người trực tiếp chế biến có đủ kiến thức và sức khỏe; đồng thời chấp hành các quy định pháp luật liên quan.

 

Kim Dung-CTV Nguyễn Tuyết/VOV-TPHCM
Tag: thực phẩm Sở An toàn thực phẩm ký kết doanh nghiệp cung cấp suất ăn học đường bữa ăn học đường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc
Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM.

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca
Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, mở cao điểm siết bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố
Ngộ độc thực phẩm gia tăng, mở cao điểm siết bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

VOV.VN - Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, tập trung siết chặt quản lý dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục