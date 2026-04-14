Thực phẩm học đường “nóng”, TP.HCM ký kết tăng ràng buộc trách nhiệm

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện thành phố có 317 đơn vị cung ứng suất ăn bán trú cho các trường. Tại buổi lễ, đại diện 100 doanh nghiệp đã ký cam kết, đại diện cho toàn bộ các đơn vị cung ứng, nhằm nâng cao trách nhiệm và kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, dù các đơn vị cung cấp suất ăn đều phải được thẩm định đủ điều kiện trước khi hoạt động, nhưng thực tế kiểm tra vẫn ghi nhận một số nơi chưa tuân thủ đầy đủ quy định. Các sự cố gần đây cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý và tăng cường giám sát.

Theo bà Lan, thành phố kiên trì nguyên tắc phòng ngừa từ sớm, từ xa, song rất khó bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sự cố khi phải quản lý khoảng 3.500 trường học với khối lượng suất ăn lớn mỗi ngày trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Việc ký cam kết nhằm khoanh vùng rủi ro, giảm thiểu hậu quả nếu xảy ra sự cố và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra. Theo quy định hiện hành, phần lớn hoạt động kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch, qua nhiều bước phê duyệt, mỗi đơn vị chỉ được thanh tra định kỳ một lần trong năm.

Điều này tạo ra kẽ hở khi các cơ sở có thể chuẩn bị đối phó trước, trong khi vi phạm thường chỉ được phát hiện qua kiểm tra đột xuất hoặc phản ánh nội bộ.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho hay, việc triển khai thanh tra đột xuất hiện vẫn gặp vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng đến hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực quản lý.

Bên cạnh đó, ngành chức năng nhấn mạnh trách nhiệm chính trong bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc về nhà trường và đơn vị cung ứng. Thành phố cũng khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát, phối hợp kiểm tra đột xuất nhằm góp phần bảo đảm bữa ăn học đường an toàn cho học sinh.

"Phòng ngừa ngộ độc quan trọng hơn chống. Chúng tôi phòng bằng mọi cách, trong đó việc ký kết là 1 trong những hoạt động. Nếu sau khi phòng rồi mà vẫn xui rủi xảy ra vụ việc hoặc người nào, đơn vị nào không tuân thủ thì sẽ xử lý theo pháp luật. Bởi vì đã nhắc nhở rồi mà vẫn vi phạm thì đó là cố tình", bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Nội dung cam kết gồm 6 nhóm yêu cầu chính như tuân thủ quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác; duy trì điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự; thực hiện đúng quy trình bảo quản, vận chuyển; bảo đảm người trực tiếp chế biến có đủ kiến thức và sức khỏe; đồng thời chấp hành các quy định pháp luật liên quan.