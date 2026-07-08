TP.HCM quyết tăng trưởng hai con số, đạt mốc thu 1 triệu tỷ đồng năm 2026

Tăng trưởng cao nhất trong 10 năm nhưng chưa đủ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55% - mức cao nhất trong 10 năm qua - là kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu tối thiểu 10%. Vì vậy, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đồng thời thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao gồm: giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng TP không ma túy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu

TP.HCM cũng sẽ đẩy nhanh các dự án trọng điểm với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, Trung tâm Tài chính quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa TP trở thành trung tâm logistics của Việt Nam và khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng, thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn, do đó, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực tối đa.

"Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và thảo luận thẳng thắn, đề xuất những giải pháp khả thi, tạo sự thống nhất cao để ngay sau hội nghị này, từng cơ quan, từng đơn vị và từng thủ trưởng của các ngành, các cấp bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ sản phẩm” và quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 đặt ra", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026 là khả thi

Theo Cục Thống kê TP.HCM, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng chịu tác động của giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng, làm giảm tốc độ tăng trưởng.

Trưởng Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, nếu mức biến động giá quý II tương đương quý I, GRDP 6 tháng có thể đạt 10,71% thay vì 8,55%.

Trưởng Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, TP.HCM cần tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có động lực mới. Trọng tâm là phải đổi mới cải cách. Đặc biệt là khi Luật Đô thị đặc biệt được đưa vào thì TP sẽ được phân cấp cụ thể và sẽ chuyển biến tốt trong thời gian tới", ông Nguyễn Khắc Hoàng cho biết.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 477.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và bằng 59,4% dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh

Tín hiệu đáng mừng là 3 khoản thu nội địa, dầu thô, xuất nhập khẩu đều tăng cao và thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng 74,5% trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Thành phố tiếp tục là điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng, TP sẽ đẩy nhanh đấu giá đất công, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất, tháo gỡ các dự án vướng mắc và phấn đấu hoàn tất việc xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 31/12/2026.

Ông khẳng định TP.HCM hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm nay nếu có sự quyết tâm cao và sự đồng hành của các doanh nghiệp.

UBND TP.HCM và 15 Tập đoàn chiến lược ký cam kết mục tiêu tăng trưởng hai con số

"Chúng ta có quyết tâm nỗ lực nhưng chủ đầu tư, chủ dự án không nỗ lực thì chúng ta không làm được. Nên rất mong các nhà đầu tư cùng đồng hành với chính quyền TP để chúng ta tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Chúng tôi tin rằng việc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026 là khả thi và có thể đạt được", Giám đốc Sở Tài chính khẳng định.

Tại hội nghị, UBND TP phát động đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đặc biệt, UBND TP đã tổ chức lễ ký kết với 15 Tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.