TP.HCM tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98

Phát biểu tại phiên họp về Tình hình kinh tế- xã hội tháng 7 và 7 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2023 của TP.HCM diễn ra sáng nay (1/8), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98, sớm đưa các chính sách đặc thù vào cuộc sống là mệnh lệnh chính trị, trách nhiệm từ trái tim và là sứ mệnh lịch sử đặt lên vai từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố và cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (ảnh H.K)

Theo ông Phan Văn Mãi, hôm nay là ngày rất có ý nghĩa khi Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM chính thức có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Nghị quyết 98 là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, góp phần đưa Thành phố từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, Thành phố văn hóa.

Với tinh thần chủ động, UBND Thành phố đã trình HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết chung về triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Cùng với đó, HĐND Thành phố đã thông qua 3 Nghị quyết về nâng trần trung hạn 2021-2025, bố trí gần 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố cho công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; bố trí thêm 2.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố tham gia hỗ trợ công tác xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Kinh tế- xã hội TP.HCM tháng 7 tiếp tục đà tăng trưởng (ảnh: VOV-TP.HCM)

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98, sớm đưa các chính sách đặc thù vào cuộc sống đó chính là mệnh lệnh chính trị, trách nhiệm từ trái tim và là sứ mệnh lịch sử đặt lên vai từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Thành phố và cả nước, với tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tiếp theo đà tăng trưởng của quý II, trong tháng 7, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,5%, thấp hơn 1,15% so với mặt bằng chung so với cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,9%...

Bên cạnh đó, do tình hình thế giới, trong nước còn nhiều thách thức, diễn biến khó lường đã ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình trạng thiếu đơn hàng, giá nguyên vật liệu tăng, hàng tồn kho là trở ngại lớn cho doanh nghiệp, cho tăng trưởng của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Trong tháng 8, TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ảnh minh họa: VOV-TP.HCM)

Trong tháng 8, TP.HCM tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thành phố tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.