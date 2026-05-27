Trình tự, thủ tục thành lập, sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố

Thứ Tư, 09:59, 27/05/2026
VOV.VN - Tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Chính phủ quy định: căn cứ nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố theo quy định và hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã.

- Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gồm các nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết; hiện trạng quy mô số hộ gia đình; phương án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại; tên gọi của thôn, tổ dân phố; điều kiện bảo đảm tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; phương án bố trí, giải quyết đối với người hoạt động không chuyên trách và các nội dung có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp xã.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, Nghị định 185 quy định, UBND đặc khu tổ chức xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo trình tự quy định.

Hồ sơ gồm các tài liệu quy định nêu trên và dự thảo quyết định của UBND đặc khu. Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, UBND đặc khu ban hành quyết định về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Trình tự, thủ tục giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố

Nghị định của Chính phủ cũng quy định trình tự giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Cụ thể, trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố: UBND cấp xã xây dựng tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tờ trình về việc giải thể thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc giải thể thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về giải thể thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố, quy định như sau: UBND cấp xã lập phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ đổi tên thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình và phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc đổi tên thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về đổi tên thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Đối với trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, Chính phủ quy định: UBND cấp xã lập phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc ghép cụm dân cư; phạm vi cụm dân cư được ghép; số hộ gia đình; thôn, tổ dân phố tiếp nhận.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cụm dân cư được ghép và thôn, tổ dân phố tiếp nhận bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình của UBND cấp xã về việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân đối với việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư theo quy định nêu trên.

Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, UBND đặc khu xem xét, ban hành quyết định về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có trên địa bàn.

PV/VOV.VN
Tag: tổ dân phố sắp xếp thôn nghị định 185 Chính phủ sáp nhập tổ dân phố lấy ý kiến nhân dân giải thể thôn người hoạt động không chuyên trách
Chính thức: Quy mô thôn, tổ dân phố Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành
VOV.VN - Theo nghị định, ở TP Hà Nội và TP.HCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên.

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Công tác tư tưởng - chìa khóa thành công trong sáp nhập tổ dân phố

VOV.VN - "Phải làm tốt công tác tư tưởng cho người tiếp tục công tác và những người nghỉ sau sắp xếp. Khi tâm lý ổn định thì việc triển khai sáp nhập tổ dân phố sẽ thuận lợi hơn, kiến nghị của các Bí thư chi bộ, tổ dân phố.

