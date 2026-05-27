Trình tự, thủ tục thành lập, sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố

Chính phủ quy định: căn cứ nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố theo quy định và hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã.

- Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gồm các nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết; hiện trạng quy mô số hộ gia đình; phương án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại; tên gọi của thôn, tổ dân phố; điều kiện bảo đảm tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; phương án bố trí, giải quyết đối với người hoạt động không chuyên trách và các nội dung có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp xã.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, Nghị định 185 quy định, UBND đặc khu tổ chức xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo trình tự quy định.

Hồ sơ gồm các tài liệu quy định nêu trên và dự thảo quyết định của UBND đặc khu. Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, UBND đặc khu ban hành quyết định về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Trình tự, thủ tục giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố

Nghị định của Chính phủ cũng quy định trình tự giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Cụ thể, trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố: UBND cấp xã xây dựng tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tờ trình về việc giải thể thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc giải thể thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về giải thể thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố, quy định như sau: UBND cấp xã lập phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ đổi tên thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình và phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc đổi tên thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về đổi tên thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Đối với trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, Chính phủ quy định: UBND cấp xã lập phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc ghép cụm dân cư; phạm vi cụm dân cư được ghép; số hộ gia đình; thôn, tổ dân phố tiếp nhận.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cụm dân cư được ghép và thôn, tổ dân phố tiếp nhận bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố, gồm: Tờ trình của UBND cấp xã về việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân đối với việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư theo quy định nêu trên.

Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, UBND đặc khu xem xét, ban hành quyết định về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có trên địa bàn.

Quy mô thôn, tổ dân phố theo Nghị định mới nhất của Chính phủ VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2026.