Trưng bày 180 tranh cổ động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Từ ngày 18/5, tại Công viên Chi Lăng phường Sài Gòn, TP. HCM (khu vực Quận 1 cũ), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức triển lãm trưng bày 180 tranh cổ động.

180 bức tranh cổ động được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia đã chính thức ra mắt công chúng.

Người dân tham quan triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2026).

Với thông điệp "Giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động", các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc Nhân dân của Người.

"Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với những người đang sinh sống ở TP.HCM và cả nước, gợi nhớ quá trình đấu tranh ác liệt, gian khổ. Từ đó cũng tạo được sự lan tỏa cho thế hệ mai sau, phải biết gìn giữ thành quả mà cha ông ta đã gây dựng hôm nay", ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định (TP. HCM) tham quan triển lãm bày tỏ.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng.

Với 3 không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng: từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài (giai đoạn 1911 - 1941) và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các địa danh, sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941.

Bên cạnh đó, cụm triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. HCM và cả nước trong giai đoạn hiện nay.