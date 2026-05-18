  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trưng bày 180 tranh cổ động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ Hai, 11:51, 18/05/2026
VOV.VN - TP. HCM trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.

Từ ngày 18/5, tại Công viên Chi Lăng phường Sài Gòn, TP. HCM (khu vực Quận 1 cũ), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức triển lãm trưng bày 180 tranh cổ động.

180 bức tranh cổ động được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia đã chính thức ra mắt công chúng. 

Người dân tham quan triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2026).

Với thông điệp "Giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động", các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc Nhân dân của Người.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc kỷ niệm 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

"Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với những người đang sinh sống ở TP.HCM và cả nước, gợi nhớ quá trình đấu tranh ác liệt, gian khổ. Từ đó cũng tạo được sự lan tỏa cho thế hệ mai sau, phải biết gìn giữ thành quả mà cha ông ta đã gây dựng hôm nay", ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định (TP. HCM) tham quan triển lãm bày tỏ.

Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng.

Triển lãm trưng bày 180 tranh cổ động khổ lớn

Với 3 không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng: từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài (giai đoạn 1911 - 1941) và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các địa danh, sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941.

Bên cạnh đó, cụm triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. HCM và cả nước trong giai đoạn hiện nay.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Sâu nặng nghĩa tình Việt Bắc với Bác Hồ
VOV.VN -Tháng 5 về, giữa núi rừng Việt Bắc, đồng bào nơi đây lại bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm thiêng liêng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh về Bác vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, gốc đa già và trong những đổi thay ấm no của bản làng hôm nay.

Tưng bừng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”
VOV.VN - Với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) xã Đoài Phương, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bảo tàng trực tuyến về Bác Hồ - đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ
VOV.VN - Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ tại TP.HCM, mô hình bảo tàng trực tuyến về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành một cách làm mới - linh hoạt, sinh động, gần gũi hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

