Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

Tham dư hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh, ban ngành trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 219-QĐNS/TW, ngày 11/7/2026 của Ban Bí thư quyết định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Đinh Văn Nơi cho biết, được trở về công tác tại tỉnh An Giang là niềm vui và vinh dự đặc biệt. Đây là vùng đất ông đã có thời gian gắn bó trong quá trình công tác, luôn trân trọng truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, cùng khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Nơi.

Ông Đinh Văn Nơi khẳng định sẽ bắt đầu với tinh thần trân trọng, cầu thị và mong muốn đóng góp hết sức mình cho sự phát triển chung của tỉnh An Giang. Trong thời gian tới, ông sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, chung sức xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới, đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và tin tưởng ông sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đinh Văn Nơi phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, đặc biệt là Đặc khu Phú Quốc, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ để ông Đinh Văn Nơi nhanh chóng hòa nhập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt, tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vào ngày 19 và 20/11/2025, đó là: “Khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu; xác định tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo với quy mô, tầm vóc quốc tế vào năm 2030, đồng thời đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027; “Phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá. Từ cơ chế đặc thù của địa phương được Trung ương quyết định, tỉnh chủ động đề xuất thí điểm mô hình chính sách mới thực sự đột phá”.

Trung tướng Đinh Văn Nơi sinh ngày 17/9/1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội - Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trung tướng Đinh Văn Nơi được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường Công an nhân dân và kinh qua nhiều vị trí công tác ở nhiều đơn vị khác nhau như: Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2026 ông Đinh Văn Nơi là Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tháng 7/2025 ông Đinh Văn Nơi được phong hàm Trung tướng.