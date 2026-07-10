Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Đồng Tháp

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Bùi Thái Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Lê Hoàng Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Ông Bùi Thái Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và ông Lê Hoàng Quyết, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Cũng trong chiều ngày 10/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng và các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Tuyên giáo và Dân vận các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quyết định phân công đồng chí Lê Tấn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (chuyên trách) kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh kể từ ngày 10-7-2026; quyết định phân công và bổ nhiệm các Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mong muốn, không chỉ các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm mà toàn thể các đồng chí lãnh đạo cần bám sát các quy chế, quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước hết là phải nắm chắc, đầy đủ các quy định; hạn chế tối đa sai sót xảy ra. Đồng thời, cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.