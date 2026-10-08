English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo Liên bang Nga

Thứ Năm, 07:41, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo của Liên bang Nga.

Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các vụ, đơn vị của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo của Liên bang Nga với hơn 60 đại biểu là các cán bộ, lãnh đạo đang công tác tại các cơ quan của Tổng thống, Chính phủ, Hội đồng Liên bang, các bộ, cơ quan liên bang; lãnh đạo nhiều tỉnh, vùng, thành phố của Liên bang Nga đang tham dự học tập và nghiên cứu tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga.

Ong nguyen thanh nghi tiep Doan can bo lanh dao lien bang nga hinh anh 1
Toàn cảnh buổi tiếp

 Vui mừng chào đón đoàn cán bộ, lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm, học tập và nghiên cứu tại Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng đây là một biểu hiện sinh động và thiết thực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo.

Trao đổi với Đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới; giới thiệu về tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị của Việt Nam cũng như chức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời chia sẻ về định hướng chính sách phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là hai mốc phát triển rất quan trọng mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trở lên. 

Ong nguyen thanh nghi tiep Doan can bo lanh dao lien bang nga hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo của Liên bang Nga

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Nghị quyết 19-NQ/TW xác định mô hình phát triển mới của Việt Nam chuyển từ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động chi phí thấp sang dựa vào năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo; từ quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy con người làm trung tâm. Việt Nam cũng đẩy mạnh đổi mới quản trị quốc gia, tăng phân cấp, phân quyền, quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả; đồng thời tiếp tục sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Việt Nam luôn coi việc củng cố quan hệ với Liên bang Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình và chủ trương này hoàn toàn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Lĩnh vực tiềm năng và trọng tâm phát triển trong quan hệ hai nước tới đây chính là hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, đi vào cụ thể hơn là năng lượng, dầu khí. Hai nước cần làm nhiều hơn để tiềm năng hợp tác được chuyển thành những dự án và kết quả cụ thể: từ năng lượng, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; thảo luận về những lĩnh vực hợp tác trọng tâm và tiềm năng trong thời gian tới. Các đại biểu cũng trao đổi về tiềm năng kết nối thế mạnh của Nga trong các lĩnh vực công nghệ cao; trao đổi về những cơ chế nào về đào tạo nhân lực và nghiên cứu chung để đảm bảo sự hợp tác này phát triển bền vững và hiệu quả trong dài hạn.

Ong nguyen thanh nghi tiep Doan can bo lanh dao lien bang nga hinh anh 3

Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đề xuất của đoàn công tác của Liên bang Nga, đồng thời đề nghị hai bên cần lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn; tăng cường đào tạo kỹ sư, chuyên gia, phát triển các chương trình đào tạo chung, trao đổi chuyên gia, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung…Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các thành viên của Đoàn cán bộ, lãnh đạo liên bang Nga trên cương vị công tác của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hai nước, giúp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp, bền chặt vì sự phồn vinh và thịnh vượng của cả hai nước.

Phương Thoa/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ
Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 6/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 6/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; các cấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; các cấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng
Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

VOV.VN - Thăm hỏi, tri ân các gia đình có công, ông Nguyễn Thanh Nghị động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng. Đồng thời đề nghị địa phương thực hiện tốt chính sách, bảo đảm đời sống cho các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

VOV.VN - Thăm hỏi, tri ân các gia đình có công, ông Nguyễn Thanh Nghị động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng. Đồng thời đề nghị địa phương thực hiện tốt chính sách, bảo đảm đời sống cho các gia đình chính sách.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội