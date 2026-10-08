Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo Liên bang Nga

Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các vụ, đơn vị của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo của Liên bang Nga với hơn 60 đại biểu là các cán bộ, lãnh đạo đang công tác tại các cơ quan của Tổng thống, Chính phủ, Hội đồng Liên bang, các bộ, cơ quan liên bang; lãnh đạo nhiều tỉnh, vùng, thành phố của Liên bang Nga đang tham dự học tập và nghiên cứu tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga.

Toàn cảnh buổi tiếp

Vui mừng chào đón đoàn cán bộ, lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm, học tập và nghiên cứu tại Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng đây là một biểu hiện sinh động và thiết thực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo.

Trao đổi với Đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới; giới thiệu về tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị của Việt Nam cũng như chức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời chia sẻ về định hướng chính sách phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là hai mốc phát triển rất quan trọng mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trở lên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo của Liên bang Nga

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Nghị quyết 19-NQ/TW xác định mô hình phát triển mới của Việt Nam chuyển từ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động chi phí thấp sang dựa vào năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo; từ quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy con người làm trung tâm. Việt Nam cũng đẩy mạnh đổi mới quản trị quốc gia, tăng phân cấp, phân quyền, quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả; đồng thời tiếp tục sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Việt Nam luôn coi việc củng cố quan hệ với Liên bang Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình và chủ trương này hoàn toàn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Lĩnh vực tiềm năng và trọng tâm phát triển trong quan hệ hai nước tới đây chính là hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, đi vào cụ thể hơn là năng lượng, dầu khí. Hai nước cần làm nhiều hơn để tiềm năng hợp tác được chuyển thành những dự án và kết quả cụ thể: từ năng lượng, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; thảo luận về những lĩnh vực hợp tác trọng tâm và tiềm năng trong thời gian tới. Các đại biểu cũng trao đổi về tiềm năng kết nối thế mạnh của Nga trong các lĩnh vực công nghệ cao; trao đổi về những cơ chế nào về đào tạo nhân lực và nghiên cứu chung để đảm bảo sự hợp tác này phát triển bền vững và hiệu quả trong dài hạn.

Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đề xuất của đoàn công tác của Liên bang Nga, đồng thời đề nghị hai bên cần lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn; tăng cường đào tạo kỹ sư, chuyên gia, phát triển các chương trình đào tạo chung, trao đổi chuyên gia, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung…Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các thành viên của Đoàn cán bộ, lãnh đạo liên bang Nga trên cương vị công tác của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hai nước, giúp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp, bền chặt vì sự phồn vinh và thịnh vượng của cả hai nước.