Trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW làm việc với lãnh đạo Học viện Tổng thống Nga

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao bề dày truyền thống đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách của Học viện Tổng thống. Đây là một trong những cơ sở đào tạo lớn của Nga, có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách của nước này.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã có cuộc làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA, hay còn gọi là Học viện Tổng thống) và ban lãnh đạo Học viện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ trân trọng những đóng góp của Học viện và các cơ sở tiền thân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, gần 1.000 cán bộ lãnh đạo Việt Nam đã được đào tạo, bồi dưỡng tại đây, trong đó nhiều người đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Đồng chí đánh giá cao truyền thống hợp tác lâu đời giữa Học viện với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam tiếp tục được phát huy, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong đó tập trung thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và chất lượng quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, phía Việt Nam đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Nga về quản trị quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Học viện chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách, huy động chuyên gia và tri thức liên ngành cũng như những công cụ chính sách để phát triển sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc bên ngoài.

Về hợp tác giữa hai cơ quan, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga có nhiều điểm tương đồng về chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đề xuất tăng cường nghiên cứu chung về quản trị phát triển, tự chủ chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; chia sẻ các báo cáo, phương pháp nghiên cứu và dự báo chính sách; trao đổi chuyên gia, tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn và nghiên cứu khả năng ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Đồng thời, đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và tham mưu chính sách, tập trung vào các vấn đề chiến lược; đẩy mạnh chia sẻ kết quả nghiên cứu, phương pháp dự báo và xây dựng chiến lược, trao đổi chuyên gia, đào tạo; đồng thời xem xét ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga, hướng tới tổ chức đối thoại chính sách định kỳ, nghiên cứu chung, trao đổi đoàn và chuyên gia.

Về phần mình, Giám đốc Học viện Tổng thống Alexey Komissarov nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Học viện trong triển khai các dự án phát triển năng lực cho đội ngũ công chức. Ông Alexey Komissarov cũng đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế với tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng với các thể chế quốc tế, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Ông Alexey Komissarov cho biết việc thực hiện các thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 12/2025 đã ghi nhận một số kết quả tích cực. Hai bên đã triển khai giai đoạn thí điểm dự án đánh giá năng lực quản lý đối với 80 cán bộ, công chức Việt Nam. Theo đó, phía Nga đánh giá dự án có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển và mở rộng.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, hai bên sẽ tổ chức đào tạo cho 20 cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm chuyển giao công nghệ và phương pháp đánh giá; đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng tham gia dự án tới cán bộ lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam, qua đó có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn về năng lực quản lý ở các cấp.

Hiện Học viện cũng đang tổ chức một chương trình đào tạo kéo dài một tuần dành cho đoàn 15 cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Nga. Ngoài ra, Học viện Tổng thống cũng dự kiến cử đoàn cán bộ nguồn tới Hà Nội để trao đổi, thực tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, qua đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, nghiên cứu chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và đoàn đã đến thăm giảng đường mang tên đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, được đặt tại Học viện Tổng thống ở thủ đô Moskva.