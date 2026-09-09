"Các cuộc gặp cấp cao tạo động lực mạnh mẽ hợp tác giữa Nga và Việt Nam"

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cho biết phía Nga quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), các sản phẩm mới và phát triển sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga, Maxim Reshetnikov. Ảnh: Hương Trà

Bên cạnh đó, du lịch là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong quan hệ Nga - Việt hiện nay. Theo ông Maxim Reshetnikov, nếu trong cả năm 2025 có khoảng 700.000 người Nga đến Việt Nam du lịch, thì chỉ trong 8 tháng năm nay, con số này đã đạt 1 triệu người. Nga cũng mong muốn thu hút thêm du khách Việt Nam.

“Chúng tôi tin tưởng rằng những cuộc gặp ở cấp nguyên thủ quốc gia và các dự án của Liên bang Nga luôn tạo ra một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tiến triển trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Các cơ chế cần thiết đã có. Điều cần làm là tích cực tận dụng hơn nữa tất cả những cơ hội này. Chúng tôi quan tâm đến việc tăng cường giao lưu, bởi đó vừa là giao lưu văn hóa, vừa là giao lưu kinh doanh", Bộ trưởng Maxim Reshetnikov nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga cho rằng sự phát triển hàng không trong năm qua đã tạo ra một bước tiến mạnh mẽ cho giao lưu du lịch giữa hai nước. Hiện có 78 chuyến bay mỗi tuần giữa Nga và Việt Nam, kết nối nhiều thành phố của hai nước. Nga cũng đã triển khai thị thực điện tử và đến nay đã có 27 nghìn du khách Việt Nam sử dụng hình thức này. Trong thời gian tới, Nga sẽ đẩy mạnh quảng bá chương trình Khám phá nước Nga (Discover Russia).

Bộ trưởng Maxim Reshetnikov nhấn mạnh Nga và Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2050.