Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8

Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết trung ương 8, Cao Bằng đã quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân; tập trung củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ; triển khai nhiều chương trình, giải pháp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng nhân dân và an ninh nhân dân; chủ động, linh hoạt giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xuất hiện “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả đạt được của Cao Bằng trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) thời gian qua; đồng thời đề nghị Cao Bằng tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: "Xác định rõ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Cao Bằng cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là tại vùng đồng bào DTTS; huy động nguồn lực, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc và tiếp tục tăng cường giao lưu đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững; linh hoạt, chủ động xử lý các vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn...."

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho hơn 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI./.