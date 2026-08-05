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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề xuất Gia Lai thí điểm phường xã hội chủ nghĩa

Thứ Tư, 16:56, 05/08/2026
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VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Gia Lai thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa, lấy lòng dân làm nền tảng giữ vững an ninh Tổ quốc.

Ngày 5/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Đại tướng yêu cầu giữ vững an ninh phải bắt đầu từ lòng dân và đề nghị tỉnh Gia Lai thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm gian hàng đặc sản của phường Hoài Nhơn Bắc.

Phường Hoài Nhơn Bắc là địa phương tiêu biểu của tỉnh Gia Lai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả như "Tuyên truyền tốt - Hòa giải thành, xóa mâu thuẫn", "Hội Phụ nữ phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng".

Sáu tháng đầu năm 2026, người dân địa phương đã cung cấp 42 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, giữ gìn an ninh tại địa phương là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân.

“An ninh trật tự có ổn định thì kinh tế mới phát triển, đời sống của từng gia đình mới được ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, giữ gìn an ninh không phải là việc riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi người dân của chúng ta”, ông Trần Hữu Thảo cho biết.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Muốn giữ vững an ninh từ sớm, từ xa thì phải giữ từ gốc, mà "gốc chính là lòng dân". Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc muốn phát triển thực chất cần gắn với chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Ngày hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Gia Lai tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và Chiến lược An ninh quốc gia; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường phối hợp giữa Công an, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng lực lượng công an thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn phường Hoài Nhơn Bắc làm địa bàn thí điểm mô hình "phường xã hội chủ nghĩa".

“Tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn phường Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18. Chúng ta tiến hành triển khai từng bước nhưng làm thật, làm chắc và có sản phẩm cụ thể để tiếp tục nhận rộng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà một số gia đình ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai cũng trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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