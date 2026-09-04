Chăm sóc bán trú học sinh lớp 1 ở trường liên cấp vùng biên giới Quảng Ngãi

Tiếng cô giáo Hoàng Thị Hằng vang lên giữa lớp học mới tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Trước mặt cô là 31 học sinh lớp 1B, những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước vào ngôi trường mới.

Cô giáo Hoàng Thị Hằng hướng dẫn học sinh viết chữ.

Cô Hằng vừa giảng bài, vừa quan sát từng học sinh. Có em chăm chú nhìn lên bảng, có em còn rụt rè. Thỉnh thoảng, cô bước xuống từng bàn, nhẹ nhàng hướng dẫn các em cách ngồi, cách cầm bút, làm quen với nền nếp học tập.

Phía ngoài cửa lớp, những dãy hành lang sạch sẽ, rộng rãi đón ánh sáng. Các phòng học mới khang trang, sân trường được vệ sinh sạch sẽ; khu nhà ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt được đầu tư đồng bộ.

Với học sinh lớp 1, những đứa trẻ còn chưa tự lo vệ sinh cá nhân được nên ngôi trường mới này, không chỉ là nơi bắt đầu những bài học đầu tiên mà còn là nơi các em làm quen với một nếp sinh hoạt hoàn toàn mới.

Học sinh lớp 1 Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông được hướng dẫn làm quen tiếng Việt.

Cô giáo Hoàng Thị Hằng, giáo viên lớp 1B cho biết, những ngày đầu, giáo viên phải vừa dạy học, vừa hướng dẫn học sinh làm quen với trường lớp và sinh hoạt bán trú.

“Các cháu được từ lớp đi xuống nhà ăn, ăn xong rồi lên đây nghỉ trưa bán trú tại lớp. Cô sẽ xếp bàn lại, trải thảm để các cháu nằm nghỉ ngay tại lớp. Việc này rất thuận tiện vì nhiều cháu ở xa, phụ huynh cũng đỡ mất công đưa đón các cháu”, cô giáo Hoàng Thị Hằng chia sẻ.

Giờ ăn trưa của học sinh bán trú.

Giờ học buổi sáng kết thúc. Những cô cậu học trò nhỏ lần lượt xếp hàng theo cô giáo mới, bạn bè mới rụt rè xuống nhà ăn. Vẻ ngượng ngùng ban đầu cũng dần được thay bằng tiếng trò chuyện ríu rít. Trong khu nhà ăn sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Những học sinh lớp 1 ngồi ăn cùng nhau. Với nhiều em, đây là lần đầu được ăn trưa tập trung tại một ngôi trường khang trang, đầy đủ hơn.

Em Xiêng Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn khá rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười: “Con rất thích ăn ở trường. Ở trường có nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn”.

Các em học sinh bán trú được trải thảm ngủ trưa tại lớp học.

Ngày đầu tiên, thực đơn của học sinh có bò kho, rau củ xào, canh bí đao nấu tôm và trái cây. Các cô giáo vừa hướng dẫn học sinh ăn uống, vừa nhắc các em giữ vệ sinh… Ăn xong, các em trở lại lớp. Bàn ghế được cô giáo xếp gọn sang một bên, những tấm thảm được trải ngay ngắn trên nền lớp học. 31 học sinh lớp 1B bắt đầu giờ nghỉ trưa. Cô giáo nhẹ nhàng hướng dẫn từng em đến chỗ nằm, nhắc các em giữ yên lặng để các bạn cùng nghỉ. Những gương mặt còn bỡ ngỡ buổi sáng dần trở nên thư thái.

Em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 1C nhớ khá rõ những món ăn trong ngày đầu bán trú. Với em, việc được ăn trưa, nghỉ ngơi và sinh hoạt cùng bạn bè tại trường là một trải nghiệm mới mẻ. “Con được ăn cơm với bò kho, đậu ve, dưa hấu với canh bí xanh. Ăn xong con rửa tay rồi đi ngủ. Con vui lắm”, em Nguyễn Thanh Trúc nói.

Cô giáo Đặng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông hướng dẫn bài học cho các em.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giáo viên còn phải hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và các trò chơi ở lớp. Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nền nếp mới.

Cô giáo Đặng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông cho biết, nhiều học sinh nhà cách trường 4-5 km. Việc tổ chức bán trú giúp các em không phải di chuyển nhiều lần trong ngày, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động.

Cô giáo Đặng Thị Hiền cho biết: “Các con ăn rất ngon, thức ăn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng. Buổi trưa cô trò cùng nhau ăn trưa và ngủ tại lớp, rồi buổi chiều các con được đón về”.

Các em học sinh lớp 1 phấn khởi vào năm học mới.

Với những gia đình ở vùng biên giới, sự thay đổi của ngôi trường cũng mang lại niềm vui lớn. Chị Y Xiêng, phụ huynh học sinh ở thôn Đăk Ang, xã Dục Nông vui mừng nói, việc cho con học bán trú giúp gia đình yên tâm hơn:

“Cho mấy đứa học ở đây thì bố mẹ đỡ phải lo, có thời gian đi làm kiếm tiền. Ở nhà không có ai giữ thì để các cháu học tại đây luôn. Nhìn trường lớp mới, sạch đẹp, gia đình tôi rất vui và cảm ơn các thầy cô”, chị Y Xiêng bày tỏ.

Từ sân trường đến các dãy phòng học ở trường liên cấp vùng biên Quảng Ngãi, đâu đâu cũng dễ bắt gặp những hình ảnh mới mẻ. Những hành lang sạch sẽ, lớp học thoáng mát, sân trường rộng rãi; khu nhà ăn và các khu vực sinh hoạt được bố trí phù hợp với học sinh.

Một dãy phòng học Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Cô Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông phụ trách cấp Tiểu học và công tác bán trú cho biết, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ học sinh. Riêng khối lớp 1 có 123 học sinh. Công tác an toàn thực phẩm và tạo môi trường thân thiện được đặc biệt chú trọng.

“An toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Nhà trường đã chuẩn bị, tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng; các nhà cung cấp thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, giấy tờ hợp pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng tạo môi trường thân thiện, hài hòa để các em yên tâm khi đến trường”, cô Nguyễn Thị Liên nói.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông được xây dựng khang trang.

Từ năm học này, việc tổ chức bán trú, nội trú cho học sinh tại các trường vùng biên giới được ngành Giáo dục Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với cơ sở vật chất, công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống, sinh hoạt và bảo đảm an toàn được chuẩn bị đồng bộ.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, trong đợt đầu có 4 trong tổng số 9 trường biên giới được đưa vào sử dụng. Ngành Giáo dục đã chuẩn bị đội ngũ giáo viên, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt tại trường.

“Đối với các trường nội trú và bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống, ở lại, bảo đảm khu nội trú an toàn. Tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng để sau khai giảng, các em vào ở nội trú và tiếp tục học tập tại trường”, ông Nguyễn Ngọc Thái nói.

Clip học sinh vùng biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học mới

Với học sinh lớp 1 ở vùng biên giới Quảng Ngãi, hành trình làm quen với mái trường mới bắt đầu từ những điều rất giản dị: những giờ học đầu tiên, một bữa cơm trưa cùng bạn bè, một giấc ngủ ngay tại lớp và sự chăm sóc tận tình của thầy cô. Những điều tưởng như bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt với học sinh ngày đầu đi bán trú. Bởi phía sau một bữa cơm đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa yên lành là sự chuẩn bị của nhà trường, sự tận tâm của giáo viên và niềm tin của phụ huynh. Một ngôi trường mới không chỉ mang đến những phòng học khang trang, những bữa ăn đủ đầy mà còn mở thêm cơ hội để học sinh nơi biên giới được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.