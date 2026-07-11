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Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố ban lãnh đạo mới

Thứ Bảy, 19:08, 11/07/2026
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VOV.VN - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ. PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, cùng ba Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ mới.

Sáng 11/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đối tác.

Tại hội nghị, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; ba Phó Hiệu trưởng gồm TS. Nguyễn Minh Sang, PGS.TS Phùng Thế Tuấn và PGS.TS Phan Anh Cang.

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Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long cũng công bố quyết định chuẩn y PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy và TS. Nguyễn Minh Sang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh chúc mừng các cán bộ vừa được giao trọng trách mới, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường tập trung xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả làm trung tâm; tiếp tục đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học. Nhà trường cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo theo hướng ưu tiên các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ xanh, nông nghiệp hiện đại, logistics và những ngành nghề mới phù hợp với định hướng phát triển của vùng.

Bên cạnh đó, cần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm hiện đại, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời phát triển hệ sinh thái hợp tác bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tiền thân là Trường Kỹ thuật Vĩnh Long, được thành lập ngày 1/2/1960. Đến ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 32 ngành với 49 chuyên ngành trình độ đại học; 16 chuyên ngành thạc sĩ và 6 ngành đào tạo tiến sĩ, với quy mô gần 13.000 học viên, sinh viên.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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