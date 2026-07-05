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Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Chủ Nhật, 15:25, 05/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh có 1.448 doanh nghiệp thành lập mới, đạt hơn 76% kế hoạch năm và tăng gần 68% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký trên 5.218 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 291 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 104 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn 575 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 218 doanh nghiệp giải thể. Đến ngày 26/5/2026, toàn tỉnh có hơn 13.260 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 204 nghìn tỷ đồng.

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Toàn tỉnh có 1.448 doanh nghiệp thành lập mới

Đối với kinh tế tập thể, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của khu vực này, đồng thời tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Từ đầu năm đến ngày 26/5, toàn tỉnh thành lập mới 16 hợp tác xã, đạt hơn 53% kế hoạch và 87 tổ hợp tác, vượt kế hoạch đề ra. Lũy kế đến nay, Vĩnh Long có 5 liên hiệp hợp tác xã, 495 hợp tác xã đang hoạt động và 2.916 tổ hợp tác.

Trong 6 tháng cuối năm, Vĩnh Long tiếp tục nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Tỉnh cũng đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại điện tử; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn Mekong Connect 2026, Chương trình "Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp", đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

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Nhiều HTX nông nghiệp cũng được thành lập mới và đi vào hoạt động

Đối với khu vực kinh tế tập thể, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã gắn với triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ; tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể trong năm 2027.

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Xây dựng giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Chiều 25/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo "Xây dựng chương trình, giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới ứng dụng giảng dạy tại Học viện, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp xã.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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