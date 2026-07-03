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Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Long còn chậm

Thứ Sáu, 19:55, 03/07/2026
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VOV.VN - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Vĩnh Long là 13.845,785 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, tỉnh ước giải ngân được 4.172,46 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch và chỉ bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2025.

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Dự án Cầu Ba Lai 8 đang xây dựng.

Trong năm 2026, tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn như cầu Ba Lai 6, cầu Ba Lai 8, cầu Đình Khao, tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn vào cầu Đình Khao), dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc sông Láng Thé, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2... Đồng thời, địa phương cũng đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm như cầu Cửa Đại, tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre - Tiền Giang - Trà Vinh, cầu Cổ Chiên 2 và tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh.

Trước tiến độ giải ngân còn chậm, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án do tỉnh làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, làm rõ nguyên nhân từng tồn tại, hạn chế; xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan để có giải pháp khắc phục cụ thể, không để tiếp tục xảy ra tình trạng chậm trễ, bị động đối với các dự án mới triển khai.

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Dự án Cầu Ba Lai 6 là một trong những công trình giao thông lớn đang xây dựng ở Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu kiểm tra, đánh giá toàn diện các nhà thầu chậm tiến độ; kiên quyết xử lý theo quy định đối với những nhà thầu không đáp ứng năng lực, không bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, giám sát, đôn đốc và xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu cho rằng cần khắc phục tình trạng thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tâm lý nể nang, né tránh trách nhiệm, dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài. Mỗi dự án phải được rà soát cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; dự án chậm đến đâu phải làm rõ trách nhiệm đến đó, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả đầu tư công của tỉnh.

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Vĩnh Long nghiêm cấm nhân nuôi, phát tán đuông dừa trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhân nuôi, vận chuyển và phát tán đuông dừa trái phép nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và ngăn ngừa nguy cơ lây lan sinh vật gây hại.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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