Bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka

Tại Quốc hội Sri Lanka, ngay sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đánh giá đây là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, cho rằng Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm, trong đó có Sri Lanka.

Thủ tướng Sri Lanka và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm

Thủ tướng Sri Lanka nhấn mạnh: “Chúng tôi đã theo dõi với sự quan tâm về cách tiếp cận phát triển của Việt Nam, với trọng tâm là chuyển đổi số, tăng trưởng chất lượng cao và phát triển xanh. Điều này rất phù hợp với quỹ đạo phát triển mà chính phủ chúng tôi đã chọn. Chúng tôi rất vui mừng khi các nghị sĩ của chúng tôi có đặc quyền được nghe trực tiếp về quỹ đạo phát triển của Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm nay, Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập rằng 'nhân dân là gốc của mọi thứ'. Tôi cho rằng đây là một lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là trong Quốc hội này, nơi bắt nguồn từ nguyên tắc đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm vì bài phát biểu truyền cảm hứng này”

Cùng với đó, tại Quốc hội Sri Lanka, lãnh đạo liên minh đối lập chính- ông Sajith Premadasa cũng nhấn mạnh, chuyến thăm và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn cảm hứng cho sức sống và sức mạnh dân chủ của Sri Lanka. Theo dòng chảy lịch sử, Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng những thách thức, sự tuyệt vọng và chiến tranh có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng. Việt Nam là một ví dụ điển hình của một quốc gia có cách tiếp cận và quyết tâm đồng lòng để đảm bảo vượt qua mọi thách thức.

Ông Sajith Premadasa cho biết: “Ngày nay, Việt Nam đã đảm bảo được rằng sự thịnh vượng mà các bạn tạo ra được chia sẻ, các bạn có sự tăng trưởng bao trùm trong nước. Các bạn đã đảm bảo rằng sự tăng trưởng và thịnh vượng không chỉ dành cho một nhóm nhỏ có quyền lực, mà là cho các lĩnh vực và bộ phận lớn trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động kinh tế và họ đánh giá cao cũng như tận hưởng những thành quả của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Việt Nam là một ví dụ điển hình về phát triển kinh tế mà Sri Lanka phải học hỏi, cả về quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. Việt Nam đã cho thấy cách vượt qua nghịch cảnh và đạt được chiến thắng.”

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Tiến sĩ Jagath Wickramaratne cũng đã dành lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài. Điều này phản ánh sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc tồn tại giữa Việt Nam và Sri Lanka, đồng thời là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Quốc hội và truyền thông Sri Lanka đưa tin trực tiếp nhiều hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm đến sự kiện một nguyên thủ nước ngoài phát biểu tại Quốc hội nước này sau 11 năm. Theo trang Adaderana Sri Lanka, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng gia tăng giữa hai nước. Và trên thực tế, Quốc hội Sri Lanka cũng dành tất cả các nghi lễ cao nhất và đặc biệt nhất cho buổi phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phản ánh một mối quan hệ đang ngày càng thắt chặt và phát triển.

Báo chí Sri Lanka cũng đưa đậm nét về việc Việt Nam và Sri Lanka đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đồng thời ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.