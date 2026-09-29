English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 1/10: Mức tiền thưởng cao nhất cho Huân chương bằng 46 lần lương cơ sở

Thứ Ba, 16:11, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mức tiền thưởng Huân chương các loại được quy định tại Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Mức tiền thưởng Huân chương các loại được quy định tại Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

tu 1 10 muc tien thuong cao nhat cho huan chuong bang 46 lan luong co so hinh anh 1

Mức tiền thưởng Huân chương các loại

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, Huân chương, hộp đựng Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

"Huân chương Sao vàng": 46,0 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Hồ Chí Minh": 30,5 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Độc lập" hạng Nhất, "Huân chương Quân công" hạng Nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Độc lập" hạng Nhì, "Huân chương Quân công" hạng Nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Độc lập" hạng Ba, "Huân chương Quân công" hạng Ba: 10,5 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Lao động" hạng Nhất, "Huân chương Chiến công" hạng Nhất, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất": 9,0 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Lao động" hạng Nhì, "Huân chưong Chiến công" hạng Nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhì, "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc": 7,5 lần mức lương cơ sở.

"Huân chương Lao động" hạng Ba, "Huân chương Chiến công" hạng Ba, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Ba, "Huân chương Dũng cảm", "Huân chương Hữu nghị": 4,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại được tặng thưởng Bằng, khung, Huân chương, hộp đựng Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cải cách chính sách tiền lương: Hướng tới tạo chuyển biến thực chất về tiền lương
Cải cách chính sách tiền lương: Hướng tới tạo chuyển biến thực chất về tiền lương

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết sẽ·tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, cùng với tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành, hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cải cách chính sách tiền lương: Hướng tới tạo chuyển biến thực chất về tiền lương

Cải cách chính sách tiền lương: Hướng tới tạo chuyển biến thực chất về tiền lương

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết sẽ·tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, cùng với tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành, hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027
Trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027

VOV.VN - Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến được hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2/2027 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét tại Hội nghị lần thứ 5 vào tháng 3/2027.

Trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027

Trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027

VOV.VN - Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến được hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2/2027 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét tại Hội nghị lần thứ 5 vào tháng 3/2027.

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cải cách tiền lương theo lộ trình
Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cải cách tiền lương theo lộ trình

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Cải cách chính sách tiền lương khu vực công, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cải cách tiền lương theo lộ trình

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cải cách tiền lương theo lộ trình

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Cải cách chính sách tiền lương khu vực công, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội