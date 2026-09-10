Từ chiến lược đến hành động, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

Nghị quyết số 18 ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về "Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược. Nghị quyết thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị quốc gia, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển toàn diện, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Trong kỷ nguyên phát triển bùng nổ của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt, là "chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới cho mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, quá trình này không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý, mà còn là một cuộc cách mạng sâu sắc về tư duy, thể chế và phương thức quản trị xã hội. Trong dòng chảy đó, Bộ Công an đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt, đưa chuyển đổi số trở thành công cụ đắc lực nhằm kiến tạo một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ hoạch định chiến lược đến bước chuyển "kiến tạo kết quả"

Phát biểu tại cuộc họp giao ban Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương với thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Sau khi Ban Chỉ đạo 57 Trung ương được kiện toàn, Bộ Công an được giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn quốc gia cũng được kiện toàn nhằm nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn mở đường rất quan trọng là khơi thông được tư duy, khơi thông được thể chế và khơi thông được nguồn lực cho phát triển.

Việc Bộ Công an được giao đảm nhiệm vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cùng sự kiện toàn của Hội đồng tư vấn quốc gia đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng: từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả thực chất.

Chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động cho toàn xã hội. Muốn làm được điều đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không thể dừng lại ở các đề án trên giấy, mà phải "thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội", trở thành phương thức phát triển mới của đất nước.

Nhận diện điểm nghẽn và giải quyết các bài toán lớn của xã hội

Xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn và văn minh đòi hỏi công tác quản trị nhà nước, quản lý xã hội phải dựa trên dữ liệu chuẩn xác, hạ tầng hiện đại và cơ chế vận hành thông suốt. Tại cuộc họp, Bộ Công an cùng các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân hàng đầu đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi: tập trung nhận diện, tháo gỡ các "điểm nghẽn" lớn về công nghệ chiến lược, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực và nhân lực.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân tiếp cận các công nghệ hiện đại. (Ảnh: Trọng Phú)

Thực tiễn cho thấy, việc chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi nghiên cứu gắn liền với ứng dụng, thương mại hóa và tạo ra giá trị thực tế cho xã hội. Việc quản lý cư dân, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng cũng như trong đời sống thực địa ngày nay đều gắn liền với việc làm sạch, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia.

Một cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" không chỉ giúp lực lượng Công an tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn là nền tảng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giảm phiền hà cho người dân, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, từ đó thiết lập nên một trật tự xã hội minh bạch và kỷ cương.

Đặc biệt, trong bối cảnh xuất hiện nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, việc thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa Cơ quan Thường trực Bộ Công an và Hội đồng tư vấn quốc gia là giải pháp đột phá. Sự chủ động huy động trí tuệ tập thể, nguồn lực từ các nhà khoa học, doanh nghiệp giúp Bộ Công an giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng và dữ liệu cá nhân của người dân.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm vì một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới

Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực xây dựng xã hội an toàn, văn minh, nhân tố con người đóng vai trò quyết định. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh, việc tham gia đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là cơ hội và trách nhiệm lớn lao đối với đất nước.

Mỗi sản phẩm, mỗi giải pháp công nghệ được ưu tiên triển khai từ nay đến cuối năm 2026 và trong thời gian tới đều đòi hỏi sự tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, hướng tới hiệu quả cao nhất. Khi lòng yêu nước và phẩm chất cách mạng của các nhà khoa học, chuyên gia hòa quyện cùng quyết tâm chính trị của lực lượng Công an nhân dân, những rào cản công nghệ sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những giải pháp đột phá, tạo đà cho đất nước phát triển vững chắc.

Cuộc họp giao ban Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương với thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một xã hội kỷ cương là xã hội mà ở đó thượng tôn pháp luật được bảo đảm bằng sự minh bạch của dữ liệu và công nghệ. Một xã hội an toàn là nơi mọi người dân được bảo vệ cả trên không gian thực lẫn không gian mạng nhờ hệ thống an ninh hiện đại, chủ động. Và một xã hội văn minh là nơi các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, chính quyền phục vụ nhân dân nhanh chóng, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo giá trị.

Sự đồng hành giữa Bộ Công an – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cùng Hội đồng tư vấn quốc gia và cộng đồng khoa học là một mô hình hợp tác chiến lược đầy triển vọng. Bằng việc tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn, Bộ Công an đang từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với tư duy đổi mới, quyết tâm cao và sự hội tụ trí tuệ của toàn xã hội, quá trình chuyển đổi số do Bộ Công an thúc đẩy nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, đưa đất nước tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.