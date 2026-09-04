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Nghị quyết số 24: "Lá chắn" vững chắc cho cán bộ dám nghĩ, dám làm
Thứ Sáu, 10:00, 04/09/2026

Nghị quyết số 24: "Lá chắn" vững chắc cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Ngày 22/8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

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