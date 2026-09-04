Nghị quyết số 24: "Lá chắn" vững chắc cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Ngày 22/8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng.
VOV.VN - Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn sở hữu tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế. Bài toán mới là tạo cơ chế để những nguồn lực ấy được kết nối và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
VOV.VN - Từ tinh thần Chỉ thị 07, các cơ quan, đơn vị ở Thái Nguyên đang cụ thể hóa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ, tiêu chí và sản phẩm cụ thể, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ bằng KPI và hiệu quả công việc.