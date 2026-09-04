Nghị quyết số 24: "Lá chắn" vững chắc cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

Đưa nguồn lực kiều bào vào đúng dòng chảy phát triển

VOV.VN - Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn sở hữu tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế. Bài toán mới là tạo cơ chế để những nguồn lực ấy được kết nối và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.