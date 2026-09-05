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Nghị quyết số 26-NQ/TW tháo gỡ điểm nghẽn "kinh niên" của ngành du lịch

Thứ Bảy, 12:01, 05/09/2026
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VOV.VN - Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã nhận diện và đưa ra các giải pháp mạnh mẽ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay của ngành du lịch.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới nêu rõ, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp phải thực sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ "số lượng" sang "chất lượng", nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

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Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ "số lượng" sang "chất lượng

Theo phân tích của PGS.TS Phạm Hồng Long (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nghị quyết số 26-NQ/TW đã trực tiếp nhận diện và đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn "kinh niên" của ngành du lịch.

Đầu tiên là về mặt nhận thức, thể chế và chính sách, Nghị quyết yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, Đảng viên và nhân dân cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, là động lực quan trọng trong chuyển đổi, xây dựng mô hình tăng trưởng mới của đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm.

"Nghị quyết xác định hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến du lịch, cho phép thí điểm các cơ chế đặc thù, ưu đãi đầu tư cho các dự án động lực, quy mô lớn, đặc biệt về đất đai, thuế và tài chính cần được khơi thông để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, du lịch thông minh và du lịch xanh, những lĩnh vực mới của du lịch mà chúng ta còn khá lúng túng về mặt quản lý", PGS.TS Phạm Hồng Long phân tích.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng kỳ vọng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối, thông qua định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương tiện đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng số và hạ tầng xanh. Tình trạng "mạnh ai nấy làm" sẽ được khắc phục thông qua việc hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cùng các trung tâm du lịch trọng điểm. Việc phát triển hạ tầng đa phương tiện, như đường cao tốc, cảng hàng không, cảng tàu du lịch quốc tế... được chỉ đạo đồng bộ để tạo ra sự lưu thông thông suốt.

nghi quyet so 26-nq tw thao go diem nghen kinh nien cua nganh du lich hinh anh 2
PGS.TS Phạm Hồng Long (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, xét về sản phẩm và thị trường, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, tránh sự trùng lặp, đơn điệu. Việc chú trọng vào du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, MICE và du lịch golf... là hướng đi đúng đắn để tháo gỡ vấn đề mùa vụ và chi tiêu thấp tại nhiều địa phương hiện nay. Ngoài ra việc chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dữ liệu số và quản trị thông minh, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về du lịch sẽ giúp việc điều hành mang tính dự báo và chính xác hơn.

"Đặc biệt, Nghị quyết 26 đã chỉ ra sự thiếu hụt về nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị điểm đến, từ đó đề ra giải pháp đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giúp giải quyết bài toán chồng chéo giữa các bộ, ngành và địa phương vốn là rào cản lớn nhất cho phát triển du lịch bấy lâu nay", PGS.TS Phạm Hồng Long cho biết.

Ngoài ra, Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng hướng tới tháo gỡ "nút thắt" quan trọng về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, liên quan đến chính sách thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh. Nghị quyết nêu rõ, cần tiếp tục nghiên cứu chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh của khách du lịch; mở rộng miễn thị thực song phương, áp dụng chính sách thị thực linh hoạt đối với các thị trường trọng điểm trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia. Có chính sách thị thực ưu đãi đối với phân khúc khách có khả năng đóng góp cao cho phát triển du lịch; cải cách thủ tục lưu trú, tham quan tại khu vực biên giới, hải đảo; quy định bảo hiểm bắt buộc đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Hải Nam/VOV.VN
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