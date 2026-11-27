Tự phê bình và phê bình là nhu cầu tự thân

TS Đoàn Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh, tự phê bình và phê bình được coi là quy luật phát triển của Đảng, đồng thời là cơ chế nội sinh giúp mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tự nhận thức, tự điều chỉnh và tự hoàn thiện.

Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, trên tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, việc đổi mới công tác tự phê bình và phê bình cần bắt đầu từ nhận thức đúng đắn về mục đích và giá trị của hoạt động này.

Theo TS Đoàn Trung Dũng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình là giúp nhau tiến bộ, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần coi tự phê bình và phê bình không chỉ là trách nhiệm chính trị, yêu cầu của nguyên tắc tổ chức mà còn là nhu cầu tự thân, phương thức học hỏi và hoàn thiện. Việc được góp ý, phê bình là cơ hội để mỗi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ hơn về bản thân, khắc phục những hạn chế và không ngừng tiến bộ.

TS Đoàn Trung Dũng cho rằng việc được góp ý, phê bình là cơ hội để mỗi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ hơn về bản thân, khắc phục những hạn chế và không ngừng tiến bộ.

Để làm được điều đó cần xây dựng môi trường dân chủ và văn hóa tự phê bình, phê bình trong mỗi tổ chức Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo. Môi trường sinh hoạt Đảng phải tôn trọng sự thật, lắng nghe phản biện, tôn trọng và bảo lưu ý kiến khác biệt có căn cứ theo đúng nguyên tắc của Đảng.

"Cán bộ, đảng viên cần được tạo môi trường để mạnh dạn góp ý, phê bình với động cơ trong sáng, tinh thần đồng chí và trách nhiệm xây dựng; đồng thời đề cao sự cầu thị, thái độ lắng nghe của người được phê bình. Đặc biệt, người đứng đầu phải nêu gương trong tự phê bình, tiếp nhận phê bình và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm đến cùng”, TS Đoàn Trung Dũng nêu ý kiến.

Nội dung và phương pháp tự phê bình, phê bình cũng cần được đổi mới theo hướng cụ thể, khách quan, thực chất. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc kiểm điểm phải bám sát chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hành vi và kết quả công tác. Đối với tổ chức Đảng, việc kiểm điểm phải gắn với chất lượng lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền 3 cấp hiện nay.

Phê bình phải dựa trên sự thật, thông tin và bằng chứng được kiểm chứng, làm rõ bản chất và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Kiên quyết khắc phục tình trạng phê bình chung chung, nể nang, né tránh, ngại va chạm; đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng phê bình để công kích cá nhân, thực hiện động cơ vụ lợi hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.

Một yêu cầu cần được chú trọng là chuyển mạnh từ phê bình để sửa chữa khuyết điểm sang chủ động phòng ngừa khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, không giới hạn trong các kỳ kiểm điểm định kỳ.

Điều này đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực tự soi, tự phát hiện, tự sửa chữa và tự hoàn thiện từ bên trong; chủ động nhận diện, cảnh báo những hạn chế, khuyết điểm và nguy cơ suy thoái từ sớm, từ xa, từ gốc, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Qua đó, phát huy vai trò phòng ngừa của tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Tự phê bình và phê bình phải gắn chặt với trách nhiệm sửa chữa và kiểm chứng kết quả. Mỗi hạn chế, khuyết điểm được nhận diện phải chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể, biện pháp, thời hạn khắc phục và có kiểm chứng kết quả. Cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa khuyết điểm; phát huy vai trò góp ý, giám sát của quần chúng và nhân dân; lấy kết quả khắc phục khuyết điểm làm căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Kiên quyết khắc phục tình trạng nhận khuyết điểm nhưng sửa chậm, sửa hình thức hoặc không sửa chữa đến cùng”, TS Đoàn Trung Dũng nhấn mạnh.

Hình thành cơ chế tự phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa thường xuyên

Nghị quyết số 31-NQ/TW đặt ra yêu cầu tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện phải trở thành năng lực nội sinh, nhu cầu tự thân và công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Theo TS Đoàn Trung Dũng, để yêu cầu này thực sự đi vào cuộc sống cần tạo lập đồng thời động lực tự thân, cơ chế thực hiện và cơ chế kiểm chứng kết quả. Điều quan trọng là hình thành cơ chế tự phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa thường xuyên trong mỗi tổ chức Đảng và mỗi đảng viên.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Muốn vậy các tổ chức Đảng cần đưa quá trình này vào nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức trách của từng đảng viên. Mỗi hạn chế, khuyết điểm phải được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn khắc phục và có kiểm chứng kết quả.

Không chỉ sửa chữa khuyết điểm mà còn phải hoàn thiện quy chế, quy trình, phương pháp và tác phong công tác, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm khuyết điểm phát sinh và tái diễn. Qua đó, nâng cao năng lực chủ động tự điều chỉnh, tự hoàn thiện của tổ chức Đảng và đảng viên thay vì thụ động chờ cấp trên kiểm tra, chỉ ra khuyết điểm mới tiến hành sửa chữa.

Bên cạnh đó cụ thể hóa trách nhiệm tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện bằng nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả thực hiện và đánh giá cán bộ, đảng viên. Theo đó, mỗi tổ chức Đảng phải xác định rõ những nội dung cần đổi mới, những hạn chế cần khắc phục và những mặt cần hoàn thiện; phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Công tác đánh giá cũng cần được đổi mới theo hướng thường xuyên, đa chiều, dựa trên phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả và dữ liệu được kiểm chứng; coi kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với tạo động lực tự đổi mới, sáng tạo của tổ chức đảng và đảng viên. Mỗi cấp ủy, chi bộ phải coi trọng tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động nhận diện, cảnh báo, phòng ngừa những biểu hiện lệch lạc từ sớm, từ xa, từ gốc.

Kết hợp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương với khuyến khích, ghi nhận những cán bộ, đảng viên có tinh thần cầu thị, chủ động nhận việc khó, việc mới, dám nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng che giấu khuyết điểm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hình thức, đối phó và bệnh thành tích.

“Quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện phải thực sự dựa vào quần chúng và nhân dân. Mỗi tổ chức Đảng cần thực hiện hiệu quả cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi và giải trình đối với ý kiến góp ý của quần chúng và nhân dân; coi những vấn đề bức xúc kéo dài, kiến nghị lặp lại là tín hiệu cảnh báo để xem xét chất lượng hoạt động và trách nhiệm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải thường xuyên lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý, tự điều chỉnh hành vi, tác phong công tác và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân”, theo TS Đoàn Trung Dũng.