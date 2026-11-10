Xây dựng chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu từ tinh thần tự đổi mới và học hỏi

Mô hình hội tụ những giá trị cốt lõi của tổ chức Đảng vững mạnh

Phát biểu tại hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, PGS. TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cơ sở lý luận của mô hình “chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu” xuất phát từ nguyên lý xây dựng Đảng, theo đó tổ chức Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong hệ thống tổ chức của Đảng, chi bộ có vai trò trực tiếp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, tổ chức thực hiện nghị quyết và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PGS. TS. Lê Văn Cường cho rằng, về mặt lý luận có thể quan niệm, chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu là chi bộ được xây dựng và vận hành trên nền tảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ của Đảng; có năng lực lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược; có đội ngũ đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực nghiên cứu, tư duy dự báo và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới.

PGS. TS. Lê Văn Cường cho rằng, chi bộ là nền tảng tổ chức và hạt nhân chính trị ở cơ sở. Ảnh: Mạnh Thắng

Theo PGS. TS. Lê Văn Cường, quan niệm trên được thể hiện qua 3 luận điểm cơ bản. Thứ nhất, chi bộ là nền tảng tổ chức và hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ không chỉ quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên mà còn lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ và giữ vững kỷ luật của Đảng. Vì vậy, chất lượng của mô hình trước hết phải được thể hiện ở năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng thực chất của tổ chức Đảng, không thể chỉ đánh giá bằng kết quả chuyên môn hoặc các tiêu chí hành chính.

Thứ hai, tham mưu chiến lược là đặc trưng xác định tính chất và yêu cầu nhiệm vụ của mô hình. Sản phẩm tham mưu không chỉ cần đúng về nội dung, mà còn phải có tính chiến lược, tính khả thi, tính kịp thời và khả năng chuyển hóa thành quyết sách, chương trình, kế hoạch hoặc giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Thứ ba, kiểu mẫu là yêu cầu đạt tới sự tiêu biểu, chuẩn mực và có khả năng lan tỏa. Kiểu mẫu phải là mô hình hội tụ được những giá trị cốt lõi của tổ chức Đảng vững mạnh với năng lực thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược xuất sắc; có tiêu chí rõ ràng, có thể kiểm chứng bằng kết quả thực tiễn, có khả năng duy trì ổn định và được tổng kết để vận dụng phù hợp tại các chi bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

“Bản chất của mô hình là kết hợp giữa xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh với nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; lấy chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên làm nền tảng, lấy chất lượng sản phẩm tham mưu và hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo của Đảng làm thước đo, lấy tính nêu gương và khả năng lan tỏa làm yêu cầu đối với một mô hình kiểu mẫu”, PGS. TS. Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Hội đồng Lý luận Trung ương, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu tại các cơ quan tham mưu chiến lược Trung ương cần tập trung vào một số yêu cầu trọng tâm sau.

Trước hết cần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chi bộ và đảng viên cơ quan tham mưu chiến lược về xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của mỗi đảng viên, từng chi bộ Đảng xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng.

Cùng với đó là cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã xác định tiêu chí chi bộ 4 tốt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. Việc cụ thể hóa các tiêu chí nêu trên làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa học, chặt chẽ, định lượng, cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất.

Trong quá trình đó cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong ban hành nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Cần đặc biệt chú trọng việc phân công chi uỷ viên, đảng viên thực hiện với phương châm "sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" và "một xuyên suốt: Một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính hoặc chịu trách nhiệm duy nhất" để khi sai phạm không thể đổ lỗi cho ai.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là nơi giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, là nơi triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng lĩnh vực công tác, thực tiễn cuộc sống; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Vì thế, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng trở thành cuộc họp quan trọng nhất cần thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng.

Hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Mạnh Thắng

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng, quyết định nhất trong giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, trong đó có lĩnh vực tư tưởng chính trị vì là nơi thường xuyên nhất, gần nhất, sát nhất với từng đảng viên. Ở chi bộ cấp hoạch định chính sách chiến lược không thể chấp nhận đảng viên yếu kém về nhận thức chính trị, thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tinh thần phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Cuối cùng, cần bảo đảm việc đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên được thực hiện khách quan, thực chất. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 nhấn mạnh việc khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nội dung chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của từng loại hình chi bộ. Đối với chi bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược, yêu cầu đó cần được cụ thể hóa theo đặc điểm lao động trí tuệ, chất lượng sản phẩm tham mưu và trách nhiệm của đảng viên trong quá trình nghiên cứu, đề xuất chính sách.

“Có thể thấy, xây dựng mô hình chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Chất lượng quyết sách bắt đầu từ chất lượng tham mưu; chất lượng tham mưu bắt đầu từ chất lượng con người và môi trường làm việc; và môi trường ấy chịu ảnh hưởng quyết định từ năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng nơi mỗi cán bộ, đảng viên sinh hoạt”, PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn cho biết.