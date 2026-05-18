Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại

Thứ Hai, 11:31, 18/05/2026
VOV.VN - Ngày 17/5, Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Hiroshima. Với Chủ đề "Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại" và chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa, chương trình đã để lại dư âm dư ảnh sâu đậm đối với quan khách và đông đảo kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Trung tâm Phúc lợi tổng hợp thành phố Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại".

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại chương trình

Đây là chương trình nhằm thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/05/1890 - 19/05/2026), vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chương trình cũng là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại, đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa, như triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thu hút sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, các trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản, kiều bào, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương (áo dài) cùng các quan khách Nhật Bản tại chương trình

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Giáo sư Trần Đăng Xuân - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản (VJS), ông Hoàng Xuân Dũng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF), bà Nguyễn Hoàng Thanh An - Chủ tịch Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Fukuoka (VYSAF), ông Trần Nhân Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu (VTIK).

Về phía Nhật Bản có ông Kaneko Shinji - Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Đại học Hiroshima, ông Soramoto Seiki - Chủ tịch Tổ chức phát triển năng lượng và công nghệ quốc tế, ông Kamikubo Shoji - Chủ tịch Hội Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, ông Shouhara Koji - Phó Chủ tịch Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, ông Dohi Shinjiro - Chủ tịch Câu lạc bộ quốc tế Rotary khu vực Hiroshima - Yamaguchi, cùng đông đảo đại biểu, khách mời và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Người - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Buổi Tọa đàm với chủ đề "Hồ Chí Minh - tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại"

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cũng nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của ý chí độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân ái, đoàn kết quốc tế và cống hiến trọn đời vì hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, việc tổ chức Chương trình tại Hiroshima - vùng đất được biết đến như một biểu tượng của hòa bình - mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, những giá trị đó vẫn giữ nguyên tính thời sự, là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết, kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cũng đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung, khu vực Kyushu và Trung Nam Nhật Bản nói riêng trong việc hội nhập sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự kêu gọi mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu trở thành những cầu nối hữu nghị, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, năng động và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.

Bà Trịnh Thị Mai Phương cùng các em nhỏ trong một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tại buổi lễ, ông Masahara Koji - đại diện Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, đã đọc thư của ông Akagi Tatsuo, Chủ tịch Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam. Trong thư, ông Akagi Tatsuo bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Người không chỉ là vị lãnh tụ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, giải phóng dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý chí kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ông nhấn mạnh tinh thần hòa bình và hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi cũng chính là giá trị được Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong các hoạt động giao lưu với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương và các quan chức Nhật Bản tại Triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi Tọa đàm với chủ đề "Hồ Chí Minh - tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại", các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, giá trị của hòa bình, hữu nghị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác thực chất, cụ thể giữa Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình

Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hiroshima đã diễn ra thành công, trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa, để lại những dư âm dư ảnh sâu đậm cho quan khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tham gia. Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần bồi đắp tình cảm kính yêu của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Thông qua Chương trình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế - tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trân trọng giới thiệu bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). 

