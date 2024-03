Tuổi trẻ Điện Biên viết tiếp hào khí Điện Biên Phủ Anh hùng

Đại úy trẻ Vũ Văn Cường sinh năm 1993, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (hiện là Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vốn được coi là "khắc tinh" của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

10 năm trở lại đây, anh từng tham gia 290 chuyên án và đã cùng đồng đội bắt giữ hơn 370 tội phạm, thu giữ hơn 600 kg ma túy các loại… Với nhiều thành tích tiêu biểu, từ năm 2019 đến nay, đại úy Cường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tặng thưởng 21 huân chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt, năm 2022, anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; năm 2023 được trao tặng huy hiệu Bác Hồ và được bình bầu trở thành một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đại úy trẻ Vũ Văn Cường - "khắc tinh" của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Điện Biên trong 1 chuyến về cơ sở.

Đại úy Cường cho biết, đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm. Tuy nhiên anh và các đồng đội luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại sự bình yên cho nhân dân: "Nhiều lần đối diện với họng súng và dao của các đối tượng, nếu không may mắn thì tôi đã không thể trở về với vợ con, gia đình của mình, trở về với đồng chí, đồng đội của mình. Trong cuộc chiến cam go ấy, đồng đội tôi có đồng chí đã hy sinh, có đồng chí thì mang thương tật suốt đời, tuy nhiên chúng tôi không lùi bước."

Phát huy hào khí của Điện Biên Phủ Anh hùng, tuổi trẻ Điện Biên hiện nay không chỉ nỗ lực trong việc giữ vững tài sản quý giá mà cha ông để lại đó là cuộc sống hòa bình, độc lập mà còn không ngừng học tập, phát huy tính sáng tạo trong phát triển kinh tế; sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ.

Từ năm 2019 đến nay, đại úy Cường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tặng thưởng nhiều huân chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen các loại.

Với 16.000 cây Dâu Tây trồng trên diện tích gần 8.000 m2, cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/vụ, Phó Bí thư Đoàn xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ - Lường Văn Hoàng đã trở thành một trong những tấm gương đi đầu trong phong trào khởi nghiệp, xung kích phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong khu vực cũng thường xuyên đến thăm quan mô hình, học hỏi kinh nghiệm để làm theo.

Anh Lường Văn Hoàng chia sẻ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, bản thân anh luôn xác định phải cố gắng để lan tỏa tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như xây dựng, phát triển quê hương ngày một phát triển: "Tôi cũng có mô hình sản xuất chế phẩm dong riềng để chế tạo phân vi sinh từ bã dong riềng. Tại thời điểm này thì phân vi sinh cũng đã đến giai đoạn để mình thực hiện phát triển mô hình khác nên tôi có chuyển đổi sang mô hình trồng cây Dâu Tây. Bước đầu cây Dâu Tây đang phát triển tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao."

Tuổi trẻ Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực từng ngày để viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, đưa Điện Biên nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung phát triển.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên Điện Biên hiện cũng là lực lượng đi đầu trong công tác chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cho biết: Ra mắt trong Tháng Thanh niên năm 2023, công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong quảng bá Du lịch - Di sản văn hóa" được Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện tại các điểm di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh. Việc gắn bảng có mã QR đã giúp người dân và du khách có những trải nghiệm mới và thuận tiện.

Anh Huy cho biết: "Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên và triển khai tới các cấp bộ đoàn để tổ chức thực hiện. Trong đó có rất nhiều nội dung để đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số và tiên phong, đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi số. Tin tưởng rằng với tinh thần thanh niên, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết thì đoàn thanh niên sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh, cũng như của địa phương, đơn vị."

Tháng Thanh niên năm 2024, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa sẽ tiếp tục được tuổi trẻ Điện Biên triển khai trong toàn tỉnh

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cũng cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2024, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa sẽ tiếp tục được triển khai trong toàn tỉnh, như: xây dựng đường bê tông nông thôn, các công trình thắp sáng đường quê, công trình phòng tin học cho em, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho chiến sĩ Điện Biên... Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Điện Biên, góp phần đưa mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng ngày càng phát triển, xứng danh với truyền thống mà cha ông gây dựng.