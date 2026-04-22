UNESCAP 82: Việt Nam đề xuất thúc đẩy “kinh tế bạc” và chuyển đổi số bao trùm

Thứ Tư, 05:47, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước áp lực già hóa dân số và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam đề xuất UNESCAP dẫn dắt khu vực tập trung vào 3 chiến lược.

Trong phiên thảo luận sáng 21/4 tại Bangkok với chủ đề “Không ai bị bỏ lại phía sau: Tiến tới một xã hội cho mọi lứa tuổi ở châu Á và Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Khóa họp thứ 82 của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP, đã mang tới một thông điệp mạnh mẽ về việc định vị lại mô hình tăng trưởng khu vực trước sức ép của già hóa dân số và khủng hoảng đa chiều.

unescap 82 viet nam de xuat thuc day kinh te bac va chuyen doi so bao trum hinh anh 1
Khóa họp lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP)

Trong bối cảnh báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo tăng trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể sụt giảm xuống mức 4% do lạm phát và bất ổn địa chính trị, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định việc đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách chính là chìa khóa để duy trì sự tự cường của mỗi quốc gia.

Chia sẻ về hành trình 40 năm đổi mới, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ với GDP vượt 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD và chỉ số phát triển con người HDI đạt mức cao 0,766. Việt Nam hiện đang chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đồng thời kiên trì mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và an sinh xã hội bền vững.

Trước áp lực già hóa dân số và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam đề xuất UNESCAP dẫn dắt khu vực tập trung vào 3 chiến lược: thúc đẩy “kinh tế bạc” để biến thách thức nhân khẩu học thành động lực tăng trưởng; thiết kế chính sách kinh tế vĩ mô gắn liền với công bằng xã hội; và đặc biệt là chuyển đổi số phải mang tính bao trùm.

unescap 82 viet nam de xuat thuc day kinh te bac va chuyen doi so bao trum hinh anh 2
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (phải) cùng Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta phải đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trái tim của chiến lược phát triển, nhưng tuyệt đối phải luôn lấy con người làm trung tâm. Điều này có nghĩa là phải thu hẹp khoảng cách số và hướng đầu tư công nghệ vào việc củng cố dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe và học tập suốt đời cho mọi lứa tuổi”.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao UNESCAP trong việc biến cam kết toàn cầu thành hành động khu vực.

Đại sứ nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững cần có sự phối hợp hành động mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tinh thần đoàn kết của châu Á – Thái Bình Dương trong việc xây dựng một xã hội kiên cường, toàn diện, thịnh vượng và không để ai bị bỏ lại phía sau.

lam_dong_chuyen_doi_so_3_20260421124537.jpg

Lâm Đồng chuyển đổi số để chính quyền hoạt động hiệu quả

VOV.VN - Đến nay 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã của Lâm Đồng đã bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt gần 93%.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Việt Nam UNESCAP Đại sứ châu Á Thái Bình Dương
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phổ biến pháp luật nước sở tại cho người Việt
Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 12/4, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã hội kiến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc A Đông, trao đổi về việc lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ thanh niên tham gia Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 9 tại Trung Quốc. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

VOV.VN - Hôm qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở thủ đô Moscow nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

